OnePlus Test de résistance ouvert : Découvrez la durabilité du pliable

OnePlus a fait son entrée dans le domaine des smartphones pliables avec son révolutionnaire OnePlus Open, et le verdict est tombé ! Le célèbre YouTuber JerryRigEverything a récemment soumis l’appareil à un test d’endurance rigoureux, laissant les fans et les tests impatients de voir comment il résisterait aux défis. C’est particulièrement significatif pour OnePlus, étant donné son historique quelque peu instable en termes de robustesse des appareils. Notamment avec des modèles comme le OnePlus 10 Pro, 10T et 11.

Le OnePlus Open pliable soumis à un test d’endurance

Le OnePlus Open s’est distingué en répondant non seulement aux attentes, mais en les dépassant, surmontant les obstacles auxquels ses prédécesseurs ont eu du mal. L’écran extérieur, renforcé avec Ceramic Guard – un matériau offrant une résistance aux chocs de 20% supérieure à celle du Gorilla Glass Victus – est ressorti du test avec des rayures minimales, démontrant une nette amélioration en termes de durabilité. Pendant ce temps, l’écran interne, composé du verre ultra-fin typique des smartphones pliables, a fait preuve de résilience, bien qu’il soit plus sensible aux marques d’ongles.

En examinant la résistance aux rayures du OnePlus Open, le cadre latéral en aluminium s’est avéré vulnérable, portant les marques du test, tandis que le panneau arrière a fait preuve d’une solidité admirable. Le test de chaleur a mis en évidence la résilience de l’appareil, l’écran OLED externe résistant à une flamme ouverte pendant une impressionnante durée de 10 secondes avant que les pixels ne deviennent blancs. Cependant, l’écran interne, bien qu’il ait résisté admirablement, a montré une sensibilité plus grande. Cédant aux dommages des pixels en moins de 10 secondes dans les mêmes conditions de feu.

Une des caractéristiques marquantes du OnePlus Open est sa capacité à supporter jusqu’à 1 million de pliages. Dans une série de tests de flexion, le smartphone a montré une résistance remarquable. Résistant à la déformation dans différentes directions sans montrer aucun signe de faiblesse. Ce résultat marque un moment décisif pour la marque, signalant un changement significatif dans la durabilité des produits OnePlus.

Notre avis, le OnePlus Open a non seulement passé le test d’endurance, mais s’est également révélé être un concurrent robuste sur le marché des smartphones pliables. Avec une durabilité renforcée, une résistance aux rayures améliorée et une endurance impressionnante aux pliages, OnePlus a fait un grand pas en avant. Consolidant sa position en tant qu’acteur fiable dans l’industrie technologique en constante évolution. Le OnePlus Open n’est pas simplement un appareil pliable. Il est la preuve de l’engagement de OnePlus à fournir des appareils résistants et avant-gardistes à sa base d’utilisateurs.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :