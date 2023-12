Apple prouve que vous n’avez pas besoin d’un iPhone 15 Pro pour obtenir de belles photos en portrait

En septembre de cette année, Apple a sorti la série iPhone 15. La gamme comprenait les modèles base, Plus, Pro et Pro Max. Bien que les modèles Pro offrent les meilleures améliorations par rapport aux prédécesseurs, ils sont un peu chers. Mais pour ceux qui peuvent utiliser les specifications améliorées, comme l’appareil photo, ils en valent vraiment la peine.

Cependant, Apple a prouvé que vous n’avez pas besoin d’obtenir le modèle iPhone 15 Pro pour profiter de portraits raffinés. Au lieu de cela, Apple a souligné que le téléphone de base et le plus abordable de la série est plus que capable. Bien sûr, le modèle de base est en retard en termes de hardware photo, mais les fonctionnalités de photographie computationnelle d’Apple compensent cela.

Apple met en avant la fonction appareil photo pour portraits de l’iPhone 15 standard

Alors que l’iPhone 15 n’est pas équipé d’un appareil photo téléobjectif, il peut encore offrir un zoom 2x. Apple a apporté cette fonctionnalité en intégrant des compétences en photographie computationnelle dans le téléphone. Et les résultats sont assez incroyables. Maintenant, tout comme la fonction de zoom 2x, le modèle de base excelle en termes de photographie de portrait.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, il est facile d’ajuster la mise au point de la capture après avoir pris la photo avec l’iPhone 15. Cette fonction d’édition de la mise au point fait partie du mode Portrait de l’appareil. Grâce à la facilité avec laquelle il peut déplacer la mise au point entre les sujets, prendre des portraits avec l’appareil est un jeu d’enfant.

Mais vous devez noter que la fonction d’édition de la mise au point ne fonctionne qu’avec les images standard prises avec l’appareil photo grand angle de l’appareil. Et ce n’est pas quelque chose d’exclusif à l’iPhone 15 de base. Toute la gamme possède cette fonctionnalité. Mais sur le modèle de base, cela permet de prendre des photos incroyables même avec une configuration d’appareil photo moins puissante. Vous pouvez également consulter le test de l’appareil photo de DXOMARK (lien) pour avoir une idée claire de ce qu’il peut offrir.

