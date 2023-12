Quand commence la nouvelle saison 1 Chapitre 5 de Fortnite ? Date et horaires

Fortnite Chapitre 5 – Saison 1 : Contre-culture est la nouvelle saison de Fortnite qui commence dans moins de vingt-quatre heures après la publication de cette nouvelle. Voici les dates et les horaires dans différentes zones hispanophones pour ne pas manquer le début de cette nouvelle étape du jeu. Nous vous donnons toutes ces informations en détail ci-dessous:

Dates et horaires du début de la nouvelle saison de Fortnite

La Saison 1 de Fortnite Chapitre 5 commence le dimanche 3 décembre 2023 à 8h CET. Voici l’horaire équivalent pour différentes régions hispanophones ci-dessous:

France : 8h le dimanche 3 décembre.

À cette heure-ci, les serveurs du jeu seront en maintenance pendant environ quatre heures, et nous devrons télécharger le patch 28.00 pour pouvoir jouer à la nouvelle saison. Epic Games a diffusé la veille, même avant l’événement du Big Bang, le premier trailer, que nous vous laissons ci-dessous:

La nouvelle saison de Fortnite apporte de nombreuses innovations au niveau du gameplay, des armes, de l’environnement et de nouvelles skins, parmi lesquelles se distinguent les deux nouvelles collaborations avec Metal Gear et Family Guy. Solid Snake et Peter Griffin sont deux des nouvelles skins du Passe de Combat.

Solid Snake et Peter Griffin rejoignent Fortnite

