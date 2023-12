Puissantes performances : Meilleurs smartphones haut de gamme à partir de novembre 2023 selon AnTuTu

Nous avons récemment assisté au lancement d’un bon nombre de smartphones phares. En réalité, une nouvelle génération de smartphones a commencé son périple le mois dernier. Ils sont alimentés par les tout derniers chipsets phares Snapdragon 8 Gen 3 et Dimensity 9300. Et avec cela, AnTuTu, une plateforme de référence fiable, a publié sa liste des meilleurs smartphones phares en novembre 2023.

Cette liste des meilleurs smartphones phares ne comprend que les téléphones offrant les meilleures performances que vous pouvez acheter aujourd’hui. Mais bien sûr, il faut noter que la liste est uniquement basée sur les scores de référence. Et les scores de référence ne vous racontent pas toute l’histoire des smartphones. Cependant, il est vrai que le score de référence d’AnTuTu est une bonne mesure pour choisir des smartphones.

Meilleurs smartphones phares en novembre 2023

Il n’y a donc pas encore beaucoup d’appareils avec Snapdragon 8 Gen 3 et Dimensity 9300 disponibles. Pour cette raison, la liste des meilleurs smartphones phares partagée par AnTuTu comprend également des smartphones de dernière génération. Vous pouvez consulter l’image ci-jointe ci-dessous pour avoir un aperçu rapide des smartphones les plus performants du marché en ce moment.

Red Magic 9 Pro+ est le numéro 1 des smartphones phares selon les scores d’AnTuTu

Les téléphones Red Magic ont toujours été connus comme des appareils axés sur les performances. Et il n’est pas surprenant que le dispositif récemment dévoilé soit en tête de liste. Le Red Magic 9 Pro+ a obtenu un score total de 2 188 631 dans les tests, ce qui le place devant les autres smartphones phares du marché.

À cet égard, il y a une bonne raison pour laquelle ce smartphone phare a obtenu des scores plus élevés que les autres. Le Red Magic 9 Pro+ dispose d’un des refroidisseurs actifs les plus robustes que l’on puisse trouver dans les smartphones. Cela permet au Snapdragon 8 Gen 3 à l’intérieur de mieux fonctionner. Cela réduit également les risques de throttling sévère lors des charges extrêmes.

Le Vivo X100 prend la deuxième place de la liste des meilleurs smartphones phares d’AnTuTu

La lutte entre les chipsets phares de MediaTek et de Qualcomm a toujours été serrée. Et nous constatons une tendance similaire avec les dernières sorties. La différence entre le Red Magic 9 Pro+ et le Vivo X100 n’est que de 4 500 points. Cela place le Vivo X100 en deuxième position avec un score total de 2 184 153 points.

Maintenant, la différence de 4 500 points peut sembler beaucoup sur le papier. Mais en termes de scores de référence d’AnTuTu, ce n’est pas vraiment beaucoup. Pour être précis, cela montre que les performances du Snapdragon 8 Gen 3 et du Dimensity 9300 sont comparables. Du moins, c’est ce que les scores actuels nous disent.

Les iQOO 12 et 12 Pro ont obtenu les troisième et quatrième places

L’iQOO 12 récemment dévoilé a montré des performances impressionnantes sur l’outil de référence AnTuTu. Il a obtenu un total de 2 174 484 points, ce qui le place confortablement à la troisième position de la liste. Mais il est intéressant de noter que l’iQOO 12 a le même chipset que le Red Magic 9 Pro+.

Cela montre une fois de plus que les configurations de refroidissement robustes permettent aux smartphones phares de réaliser leurs meilleures performances. Mais, encore une fois, ce n’est pas comme si la différence entre les appareils était énorme. Ils sont toujours très proches les uns des autres. Donc, vous ne ferez pas d’erreur en choisissant l’iQOO 12 plutôt que le Red Magic 9 Pro+ si vous aimez ses autres fonctionnalités.

Le Vivo X100 Pro occupe la cinquième place dans la liste des meilleurs smartphones phares d’AnTuTu

Il est surprenant de voir qu’un modèle Pro de la même gamme obtient un score inférieur à celui du modèle de base. Et ce n’est pas comme si le Vivo X100 et le X100 Pro avaient des chipsets différents. Ils ont le même SoC MediaTek Dimensity 9300. Mais il semble que les chipsets soient réglés différemment, ce qui explique probablement pourquoi ces deux smartphones phares ont des scores qui ne sont pas si proches.

Pour ceux qui se demandent, le Vivo X100 Pro a obtenu un score total de 2 109 880. Cela signifie qu’il est à 74 273 points derrière le modèle de base. Là encore, cette différence n’est pas énorme en ce qui concerne le système de notation d’AnTuTu. Mais c’est une différence perceptible.

Les Xiaomi 14 et 14 Pro occupent respectivement la sixième et la septième place

Le mois dernier, les Xiaomi 14 et 14 Pro occupaient les deux premières places de la liste d’AnTuTu des meilleurs smartphones phares. Après tout, à l’époque, ils étaient les seuls appareils avec la dernière génération de chipsets. Mais maintenant que plus de dispositifs Snapdragon 8 Gen 3 sont disponibles, ils ont perdu du classement.

À l’heure actuelle, le Xiaomi 14 Pro occupe la sixième place, tandis que le Xiaomi 14 occupe la septième place. Cela montre que le récent système d’exploitation HyperOS n’est pas encore optimisé pour les performances. Si ce n’est pas le cas, Xiaomi doit faire un peu de travail pour optimiser le chipset.

Cela dit, même avec ces positions, le Xiaomi 14 et 14 Pro ont fait un grand bond par rapport aux Xiaomi 13 et 13 Pro. Donc, les nouveaux smartphones sont de véritables successeurs. En ce qui concerne les scores, le Xiaomi 14 a obtenu 2 004 263, tandis que le 14 Pro a obtenu 2 006 861.

Autres smartphones de la liste des meilleurs smartphones phares d’AnTuTu

Les autres téléphones de la liste des 10 meilleurs smartphones phares d’AnTuTu sont des smartphones de dernière génération. Après tout, nous n’avons qu’une poignée de smartphones avec les derniers chipsets. Ces trois derniers smartphones sont les suivants :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :