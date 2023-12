À quelle heure est l’événement Big Bang de Fortnite : comment regarder le concert d’Eminem en direct

Le jour est arrivé. L’événement final Le Big Bang de Fortnite a lieu aujourd’hui, samedi 2 décembre 2023 à une heure qui varie en fonction de notre région de jeu. Dans cette nouvelle, nous détaillons comment regarder l’événement en direct et à quelle heure il se déroule, ainsi que comment regarder le concert d’Eminem qui fait également partie de cet événement. Allons-y :

À quelle heure est l’événement Le Big Bang de Fortnite et comment le regarder en direct

L’événement final Le Big Bang de Fortnite: Origines a lieu le samedi 2 décembre 2023 à 20h00 CET. Cette date et cette heure correspondent aux horaires suivants dans différents territoires hispanophones :

France : 20h00 le samedi 2 décembre.

✅ Événement inoubliable

✅ Évolution de tout ce que vous connaissez

✅ Révélation époustouflante à la fin 2 décembre 2023 à 13h00 MX/ 16h00 AR/ 20h00 CET. pic.twitter.com/aavEpTOIMU — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) 21 novembre 2023

Pour participer à l’événement, nous devrons être connectés à Fortnite aujourd’hui à l’heure correspondante à notre région. Mais attention : pour éviter les problèmes de connexion qui se sont produits lors d’événements similaires précédents, nous vous recommandons de ne pas attendre l’heure exacte mais d’être en ligne entre une heure et demie et une demi-heure avant. Dans les deux cas, une fois connectés à Fortnite, nous sélectionnons simplement le mode de jeu « Le Big Bang » et nous commençons une partie.

L’événement final Le Big Bang de Fortnite a lieu le 02/12/2023 à 20h00 CET

Comment regarder le concert d’Eminem aujourd’hui dans Fortnite

Eminem donnera un concert dans Fortnite lors de l’événement Le Big Bang

Le concert d’Eminem fait partie de l’événement Le Big Bang, donc, comme précédemment, nous devrons entrer dans le mode de jeu appelé Le Big Bang et y être avant l’heure correspondante. En d’autres termes, il n’y a pas deux événements séparés (Le Big Bang et le concert d’Eminem), mais il y en a un seul qui sera très varié et parmi son contenu, nous avons un concert du rappeur américain.

Nous vous rappelons que ceux qui ont acheté le skin d’Eminem appelé Se Llamaba Marshall et assistent à l’événement Le Big Bang débloqueront son style supplémentaire Marshall Magmatique; c’est la seule façon de le débloquer.

Style supplémentaire Marshall Magmatique du skin Se Llamaba Marshall d’Eminem dans Fortnite

De plus, tous les participants à l’événement Le Big Bang recevront gratuitement l’écran de chargement d’Eminem appelé El Big Bang :

Écran de chargement Big Bang

