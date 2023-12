Fortnite : Origines reviendra en 2024 et voici tout ce que nous savons

Les fans de l’ère classique de Fortnite sont chanceux, car Epic Games a confirmé que la saison Origines reviendrait à un moment donné en 2024. Dans cette actualité, nous résumons tout ce que l’on sait sur le retour de Fortnite: Origines en 2024 et les raisons derrière cette décision :

Le 02/12/2023, le même jour que l’événement Le Big Bang de Fortnite, Epic Games a annoncé que la saison Origines reviendrait en 2024. Ils n’ont pas donné de date plus précise, autre que en 2024 Fortnite: Origines sera de retour.

Pourquoi Epic Games a-t-il décidé que cette saison revienne l’année prochaine ? Très simple : parce que cela a été un succès retentissant. La société estime qu’environ cent millions de joueurs ont apprécié ce retour au passé de la saison Origines de Fortnite, en changeant complètement la carte et en ajoutant des armes, des objets et des véhicules provenant de différentes saisons du Chapitre 1 du jeu.

This week Fortnite fans broke ANOTHER record…

100 MILLION PLAYERS IN THE MONTH OF NOVEMBER!

Thank you all so much ❤️ honestly, we’re so stoked for tomorrow and everything that follows pic.twitter.com/aCGTTIiTdX

— Fortnite (@FortniteGame) 1 décembre 2023