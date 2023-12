Lancement de l’Honor X7b : Caméra de 108 MP et Batterie Massive à seulement 249 $

Aujourd’hui marque le lancement du Honor X7b, un téléphone qui se distingue comme l’offre la plus abordable de la marque sur la scène mondiale. Malgré son prix abordable, cet appareil ne manque pas de puissance, avec une énorme batterie de 6 000 mAh, un appareil photo principal redoutable de 108 MP et la puce Snapdragon 680 efficace.

Le Honor X7b est lancé avec un appareil photo de 108 MP et une batterie longue durée

La puce Qualcomm du X7b est optimisée pour les réseaux LTE, ce qui signifie que le téléphone fonctionne exclusivement en 4G. Son écran LCD de 6,8 pouces, avec une résolution nette de 1080p et un taux de rafraîchissement fluide de 90 Hz, est certifié par TUV Rheinland pour une exposition réduite à la lumière bleue. L’écran, un panneau plat avec un seul trou poinçonné, abrite l’appareil photo selfie de 8 MP.

En retournant l’appareil, on découvre trois caméras disposées soigneusement sur deux cercles noirs marquants. Le capteur principal offre une impressionnante résolution de 108 MP, complété par une lentille f/1.8. Pour accompagner cette puissance, on trouve un appareil ultralarge de 5 MP avec une lentille f/2.2 et un appareil photo basique de 2 MP dédié à la photographie macro.

Indéniablement, la caractéristique marquante du Honor X7b est sa monstrueuse batterie de 6 000 mAh. Cette puissance permet jusqu’à 18 heures de lecture vidéo, 24 heures de navigation sur les réseaux sociaux. Ou un impressionnant 69 heures de musique en streaming ininterrompues. La recharge est un jeu d’enfant grâce au port USB-C, qui prend en charge des vitesses allant jusqu’à 35W avec l’adaptateur Honor SuperCharge inclus.

Le X7b est disponible en configurations avec soit 6 Go, soit 8 Go de RAM et avec 128 Go ou 256 Go de stockage. Il est extensible via le slot pour carte microSD. Fonctionnant sous MagicOS 7.2, une version personnalisée d’Android 13, cet appareil garantit une expérience fluide et conviviale.

En termes d’esthétique, le Honor X7b est disponible en trois couleurs attrayantes – Argent fluide, Vert émeraude et Noir minuit. Bien que son prix officiel soit de 249 $ (229 €), il est bon de noter que les prix réels peuvent varier légèrement selon le marché. Notre avis, le Honor X7b prouve que l’abordabilité ne signifie pas de compromis sur les fonctionnalités essentielles. Ce qui en réalité une option attrayante pour les consommateurs soucieux de leur budget recherchant un smartphone fiable et riche en fonctionnalités.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :