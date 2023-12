OnePlus 12 prend la tête sur AnTuTu avec des scores impressionnants

Les choses se chauffent pour le OnePlus 12. Récemment, la société a confirmé la puissante configuration de l’appareil photo du dispositif. Nous avons également vu le design et appris les détails de l’affichage grâce aux récents annonces de l’entreprise. Maintenant, il est temps pour l’appareil de montrer ses performances brutes.

Il est déjà confirmé que le OnePlus 12 présentera le dernier Snapdragon 8 Gen 3. Bien que nous connaissions déjà les performances de cette puce, les fabricants accordent différents réglages à la puce. Et il semble que OnePlus ait réussi à optimiser la puce. L’appareil occupe désormais la première place dans les classements de référence d’AnTuTu, loin devant les appareils actuels équipés du Snapdragon 8 Gen 3.

Qu’est-ce qui fait que le OnePlus 12 obtient de meilleurs résultats ?

Le OnePlus 12 a obtenu un score global de 2 333 033 points sur le test de référence d’AnTuTu. C’est le score le plus élevé qu’un smartphone Android avec le Snapdragon 8 Gen 3 ait obtenu. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles les autres appareils équipés de la même puce n’ont pas encore atteint un score aussi élevé sur l’outil de référence.

Collaboration avec des acteurs clés

Tout d’abord, le président de OnePlus en Chine, Li Jie, a déclaré que la société a collaboré avec des fabricants de puces, des développeurs de jeux et des fabricants pour le OnePlus 12. Cette collaboration a permis au smartphone de bénéficier d’une optimisation des performances de niveau supérieur.

Interface utilisateur propre et axée sur les performances

Les optimisations au niveau hardware sont une chose, et celles au niveau logiciel en sont une autre. Et le OnePlus 12 a également réussi dans ce domaine. L’appareil intègre une interface utilisateur propre, ce qui se traduit par une charge mémoire et CPU assez faible. Ces ressources libres permettent au smartphone d’offrir de meilleures performances dans des outils gourmands en ressources comme AnTuTu.

Si vous souhaitez connaître les scores du OnePlus 12 dans chaque domaine, consultez l’image ci-dessous.

Caractéristiques haut de gamme du OnePlus 12

En plus de toutes ces optimisations, le OnePlus 12 dispose d’un ensemble impressionnant de caractéristiques. Et non, ce n’est pas seulement le dernier Snapdragon 8 Gen 3. De plus, il est équipé jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5X. De plus, comme nous l’avons déjà signalé, le 8 Gen 3 peut devenir assez inefficace lors de charges extrêmes. OnePlus a résolu ce problème avec une chambre à vapeur.

Mais les résultats des tests de référence ne sont pas tout

Il est assez impressionnant de voir le OnePlus 12 obtenir un si bon score sur l’outil de test de référence d’AnTuTu. Ces types d’outils sont utiles pour avoir une idée des performances d’un smartphone Android. Mais ils ne représentent pas les performances réelles. De plus, ils ne peuvent pas vous donner une idée précise des performances soutenues.

En ce qui concerne les performances réelles, tout dépend de la manière dont le smartphone peut fonctionner lors de l’exécution de tâches courantes. Et pour le test de performances soutenues, la meilleure option fiable est de jouer à un jeu très exigeant en ressources. Par exemple, Genshin Impact. Ce jeu est connu pour mettre à genoux même les puces les plus performantes.

Mais oui, il est vrai que les choses s’annoncent plutôt bien pour le OnePlus 12. Il dispose même d’une configuration d’appareil photo très performante. Nous avons déjà partagé quelques échantillons capturés par l’appareil, que vous pouvez consulter sur ce lien. Néanmoins, nous devons simplement attendre que l’appareil passe entre plus de mains pour avoir une idée complète de ce qu’il peut apporter.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :