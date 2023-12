Solid Snake et Peter Griffin arriveront dans Fortnite au Chapitre 5 : tout ce que nous savons

Les fuites commencent pour le Chapitre 5 de Fortnite, dont la Saison 1 commencera le dimanche 3 décembre 2023. Une annonce diffusée sur Xbox avant l’heure à certains utilisateurs montre rien de moins que le nouveau Passe de Combat, avec deux collaborations importantes : de nouvelles tenues de Solid Snake de la saga Metal Gear et de Peter Griffin de ‘Family Guy’. Nous vous disons tout ce que nous savons ci-dessous :

Solid Snake et Peter Griffin sont des skins du Passe de Combat de la Saison 1 du Chapitre 5 de Fortnite

Vers 10h (CET) le 1er décembre 2023, certaines personnes ont vu une annonce prématurée de la nouvelle saison de Fortnite sur Xbox. Cette annonce montre une oeuvre d’art de Fortnite avec les nouvelles tenues du Passe de Combat, parmi lesquelles nous pouvons voir Solid Snake de Metal Gear et Peter Griffin de ‘Family Guy’. Il ne s’agit pas d’un montage, car plusieurs personnes différentes ont partagé l’image en question, que nous vous laissons juste en dessous :

Image du nouveau Passe de Combat de Fortnite via une annonce de Xbox

La même image précédente mais capturée par un autre utilisateur

Nous avons peu de choses à dire sur Solid Snake : cette incarnation du personnage semble être similaire à celle de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Snake a les cheveux longs et une barbe, en plus de son costume d’infiltration classique. Nous ne savons pas s’il aura des styles supplémentaires ou si cela se fera comme dans Super Smash Bros., et le personnage sera simplement appelé Snake, mélangeant Solid Snake avec Naked Snake/Big Boss de Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Le Snake de Super Smash Bros est un mélange de Solid Snake et Naked Snake/Big Boss ; Fortnite pourrait aussi aller dans cette direction

En ce qui concerne Peter Griffin, nous pouvons vous en dire davantage, car en février 2021, nous vous avons déjà parlé du fait que parmi les fichiers des tenues et des objets de Ryu et Chun-Li de Street Fighter, curieusement, il y avait une séquence d’images de Peter Griffin et Ernie, le poulet géant, qui se battaient :

Séquence d’images de Family Guy dans les fichiers de Fortnite

Cette séquence d’images aurait été utilisée pour un sac à dos en forme de télévision qui la montrerait en entier, de manière similaire à l’accessoire de sac à dos de Street Fighter qui montrait des images animées du jeu. De plus, pour Peter Griffin, il y avait aussi une indication solide de son arrivée dans le State of Unreal 2022, où l’on pouvait voir dans l’une des frames de la présentation un projet Unreal/Fortnite ouvert dans l’un des dossiers avec l’inscription « Family Guy », qui est le nom de ‘Padre de Familia’ en anglais, sa langue d’origine.

En tout cas, le Peter Griffin montré dans les images du nouveau Passe de Combat porte un smoking à la James Bond, et ce détail, associé à l’inclusion de Solid Snake et à l’apparence des autres tenues, nous montre que le thème de la nouvelle saison est l’espionnage. Ce n’est pas par hasard qu’elle s’appelle Underground, ce qui peut se traduire en français par « secret » ou « clandestin », deux termes couramment utilisés dans l’espionnage. Il ne reste moins de 48 heures avant de pouvoir jouer avec ces deux personnages si radicalement différents dans Fortnite.

