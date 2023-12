Célébration de 1 milliard d’utilisateurs RCS : Google Messages dévoile 7 nouvelles fonctionnalités

Google a annoncé une étape importante pour son RCS (Rich Communication Services) – pas moins de 1 milliard d’utilisateurs actifs mensuels. Cette révélation a été accompagnée d’une présentation festive de sept nouvelles fonctionnalités dans l’application Messages, toutes conçues pour vous permettre de faire ressortir votre personnalité. Malgré cette grandeur, il y a un hic pour les utilisateurs d’iOS – les bulles RCS ne deviennent pas bleues.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le RCS, ce n’est pas juste un autre acronyme technologique ; c’est un changement de paradigme dans le monde des messages. Conçu pour remplacer les SMs et MMS vieillissants, Google présente le RCS comme une amélioration plutôt qu’un remplacement complet. Pensez-y comme le pendant Android d’iMessage, avec des indicateurs de saisie, des accusés de réception, des réponses groupées, le partage de médias de haute qualité, des discussions de groupe améliorées et des fonctionnalités de confidentialité renforcées.

Google Messages atteint 1 milliard d’utilisateurs actifs mensuels et dévoile 7 nouvelles fonctionnalités passionnantes

Les sept nouvelles fonctionnalités dévoilées pour célébrer cette étape sont comme des petites touches sur un gâteau RCS déjà savoureux. La première est Photomoji, une fonctionnalité qui transforme vos photos en réactions en utilisant l’intelligence artificielle de Google embarquée. Ces créations trouvent leur place dans un onglet dédié pour une utilisation future, et vos amis dans les discussions de groupe peuvent réutiliser les Photomojis que vous envoyez.

Voice Moods, la deuxième nouveauté, introduit des superpositions d’emojis animés aux messages vocaux, exprimant visuellement vos sentiments. Google a également amélioré le débit binaire et la fréquence d’échantillonnage des messages vocaux pour une perception accrue de la qualité.

Screen Effects, la troisième fonctionnalité, présente des animations vibrantes qui envahissent votre écran lorsque vous tapez des messages spécifiques. Que vous annonciez qu’il neige ou que vous déclariez votre amour, plus de 15 animations cachées attendent d’être découvertes.

Custom Bubbles, la quatrième fonctionnalité, vous permet de vous affranchir de la monotonie des apparences de messagerie par défaut. Maintenant, vous pouvez personnaliser les couleurs et les arrière-plans des bulles pour chaque conversation. Prenez ça, iMessage – plus de conformité, avec la possibilité de choisir une couleur unique pour chaque discussion.

Reaction Effects, la cinquième fonctionnalité, insuffle de la vie dans vos conversations. Conçues pour les dix emojis les plus populaires, ces réactions s’animent au-dessus des messages auxquels vous répondez, ajoutant un niveau d’expression supplémentaire.

Animated Emoji, la sixième fonctionnalité, apporte des effets visuels à des emojis spécifiques, qui se déclenchent lorsque vous envoyez cet emoji particulier. Les utilisateurs de WhatsApp trouveront peut-être ce concept familier, mais c’est une addition bienvenue néanmoins.

Enfin, Profiles, la septième fonctionnalité, vous permet de personnaliser votre nom de profil et votre photo, accompagnant votre numéro de téléphone. Cela résout le problème de recevoir des messages de numéros inconnus, particulièrement pratique dans les discussions de groupe pour une identification facile des membres.

Maintenant, les mauvaises nouvelles – ces fonctionnalités passionnantes sont initialement disponibles dans la version bêta de Messages, et pas toutes en même temps. Google a vaguement déclaré que « beaucoup » de ces fonctionnalités seront disponibles sur le canal bêta dès aujourd’hui, laissant les utilisateurs dans l’incertitude. L’entreprise n’a pas précisé quelles fonctionnalités seront lancées en premier, donc l’attente de la sortie en version stable peut être un peu imprévisible.

Notre avis, le RCS de Google a atteint une étape impressionnante avec 1 milliard d’utilisateurs actifs mensuels. Les sept nouvelles fonctionnalités introduites pour célébrer cela améliorent l’expérience de messagerie, promettant des conversations plus vibrantes, expressives et personnalisées. Bien que les utilisateurs d’iOS puissent manquer les bulles RCS bleues, les utilisateurs d’Android peuvent se réjouir de l’anticipation de ces fonctionnalités passionnantes, prêtes à faire leurs débuts dans la version bêta de Messages. L’avenir de la messagerie semble dynamique, Colorful et regorgeant d’expressions animées – grâce au RCS.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :