Vivo S18 sera lancé le 4 décembre, le design a été révélé.

La série Vivo S18 est sur le point de commencer avec le lancement du Vivo S18 le « Lundi suivant ». Vivo a confirmé aujourd’hui que son prochain milieu de gamme premium, le Vivo S18, fera ses débuts le 4 décembre. La confirmation est venue directement du vice-président des produits de l’entreprise. Selon lui, la nouvelle série de smartphones fera ses débuts avec le propre nom d’IA de Vivo, BlueLM. Le « Bleu » fait référence à la couleur du logo, et LM signifie probablement « language model » (modèle de langage) IA. La société profitera de l’engouement pour les IA de langage naturel avec sa série de smartphones axée sur les jeunes. En plus de la date de lancement, la société a également confirmé le design arrière du téléphone.

La conception du Vivo S18 a été confirmée – Configuration à triple caméra avec OIS

Le dirigeant a partagé une image montrant le design arrière du Vivo S18. Le téléphone est doté de trois caméras à l’arrière avec une Square Aura Light. C’est la plus grande pour un smartphone de la série S de Vivo. Le design ne révèle pas grand chose sur le smartphone, mais il y a le mot « OIS Portrait » dans le texte. Le même libellé a été trouvé dans le Vivo S17 et la gamme Vivo V29. Cela signifie que le téléphone sera doté d’une stabilisation optique de l’image pour la caméra principale, tout comme le récemment lancé Vivo V29 Pro.

Malheureusement, les caractéristiques de la série Vivo S18 sont rares pour le moment. Les téléphones devraient conserver la stratégie de l’entreprise avec un design élégant et des caméras puissantes. Nous pourrions également voir une charge rapide et des options colorées, avec au moins une déclinaison comportant le verre Fluorite de Vivo. Selon les rumeurs, le Vivo S18 apportera le tout nouveau Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Le Vivo S18 Pro, quant à lui, devrait être équipé du SoC MediaTek Dimensity 9200+.

Nous attendons avec impatience de plus amples détails sur ces téléphones qui devraient être divulgués bientôt. Il ne reste plus que quatre jours avant la sortie du 4 décembre. Vivo pourrait utiliser ces jours restants pour partager plus de détails sur ces téléphones. Restez donc à l’écoute.

