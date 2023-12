Révélation des plus grands puces d’IA au monde : accessibilité potentielle de la Chine et enquête du gouvernement américain

Le gouvernement américain a exprimé des inquiétudes concernant G42, une société technologique basée aux Émirats arabes unis. Cette entreprise, supervisée par le cheikh Tahnoon bin Zayed, construit un réseau de superordinateurs puissants basés sur l’intelligence artificielle. Les États-Unis sont préoccupés parce que G42 a des liens avec des entreprises chinoises telles que Huawei, qu’ils considèrent comme des menaces pour la sécurité.

G42 prévoit d’utiliser du hardware CS-2 de Cerebras, une entreprise qui a récemment critiqué NVIDIA pour fournir des processeurs graphiques d’intelligence artificielle et de calcul haute performance à des entreprises chinoises. Les processeurs WSE-2 de Cerebras sont notamment les plus grands puces jamais commercialisées. Ces puces contiennent 2,6 billions de transistors et 850 000 cœurs optimisés pour l’intelligence artificielle. Tout cela se trouve sur une seule puce de 7 nm de la taille d’une tranche de gaufrette. Ces processeurs font partie des systèmes CS-2.

G42 travaille sur plusieurs superordinateurs Condor Galaxy destinés à l’intelligence artificielle, en utilisant les systèmes CS-2 de Cerebras. L’un de ces superordinateurs, le CG-1 situé à Santa Clara en Californie, est capable de fournir une performance de quatre Exaflops en FP16 pour les modèles de langage volumineux. Il peut gérer jusqu’à 600 milliards de paramètres et a le potentiel d’étendre ses capacités pour supporter des modèles avec jusqu’à 100 billions de paramètres.

Pourquoi le gouvernement américain s’inquiète de la relation entre G42 et la Chine

Le gouvernement américain est particulièrement préoccupé car, malgré le fait que CG-1 soit une entreprise américaine, il s’agit simplement du premier superordinateur d’intelligence artificielle d’une série de trois (CG-1, CG-2 et CG-3), tous reposant sur le hardware de Cerebras. Ajoutant à l’inquiétude, G42 et Cerebras ont l’intention d’introduire six superordinateurs Condor Galaxy dans le monde entier, chacun capable de quatre Exaflops. C’est ce vaste réseau de machines puissantes qui a suscité des soupçons de la part d’entités comme la CIA.

Sous la direction du PDG Peng Xiao, G42 s’est développée grâce à des accords notables. Ils incluent un partenariat avec AstraZeneca et une collaboration de 100 millions de dollars avec Cerebras pour construire le « plus grand superordinateur du monde ». Malgré ces projets, des rapports classifiés de la CIA expriment des inquiétudes quant à l’implication de G42 avec des entreprises chinoises, en particulier Huawei, évoquant des risques potentiels pour la sécurité nationale. L’inquiétude est que G42 puisse servir de conduit pour des technologies américaines sensibles et des données génétiques.

Le gouvernement américain menace de sanctionner G42 s’il continue de travailler avec la Chine

Alors que la position de la CIA sur Xiao n’est pas claire, des discussions entre l’administration américaine et les responsables des Émirats arabes unis ont eu lieu. Les États-Unis ont commencé à exhorter G42 à se distancier des entités chinoises. Ils ont même fait allusion à des sanctions potentielles si l’association persiste. La localisation physique de ces superordinateurs en dehors des États-Unis, associée à leurs performances élevées, suscite des craintes qu’ils puissent être utilisés pour entraîner de grands modèles de langage au profit de la Chine. Cela place G42 au milieu des tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine.

Notamment, G42 est un élément crucial de la stratégie de diversification économique des Émirats arabes unis. L’entreprise se tourne vers d’autres secteurs que le pétrole. En renforçant ses liens avec la Chine et la Russie, les Émirats arabes unis visent à réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis.

G42 a refusé de commenter ses partenariats chinois et les préoccupations américaines. Cependant, un cadre supérieur a souligné les collaborations technologiques mondiales de l’entreprise. Cela inclut des discussions avec Microsoft. Ils ont également réaffirmé leur engagement envers les réglementations américaines, les discussions en cours avec les agences américaines et les partenariats responsables pour le développement de l’intelligence artificielle.

