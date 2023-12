AGM H6 : Enfin un smartphone robuste, ultra-fin et à la pointe de la technologie

Lorsqu’il s’agit de smartphones robustes, la plupart d’entre nous imaginent un appareil imposant, épais et particulièrement lourd. Mais le smartphone AGM H6 est venu bouleverser cette image. Doté d’une conception solide et d’une technologie avancée, cet appareil s’impose comme une nouveauté remarquable dans le monde des smartphones robustes. Il combine un design ultra-fin, une résistance à toute épreuve et une puissance significative, le tout en restant étonnamment léger.

Smartphone AGM H6 : Durabilité réinventés

D’une épaisseur de seulement 10,75 mm, l’AGM H6 est l’un des smartphones robustes les plus fins du marché. Malgré sa finesse, il ne fait aucun compromis sur la durabilité. Il est certifié IP68, IP69K et MIL-STD-810H, ce qui signifie qu’il résiste à l’eau, à la poussière et aux chocs. Sa conception sans espace, ses coins renforcés et ses connexions scellées assurent une protection sans faille contre les aléas du quotidien. Son cadre flottant, qui positionne l’écran à 0,4 mm en dessous du cadre extérieur du smartphone, offre une protection supplémentaire contre d’éventuels dégâts.

Pesant seulement 240 g, l’AGM H6 est 27,27 % plus léger que la moyenne des smartphones robustes sur le marché. Malgré sa légèreté, il est conçu pour survivre et même prospérer après des chutes accidentelles. En effet, chaque coin de l’appareil a été fortifié pour augmenter sa résilience.

Puissance et performance améliorées

L’AGM H6 ne se contente pas d’être léger et robuste, il est également puissant. Il est doté de 16 Go de RAM (8 Go intégrés et 8 Go supplémentaires de RAM adaptative grâce à des améliorations logicielles), ce qui le rend capable de gérer facilement les applications les plus gourmandes en ressources. Le stockage n’est pas en reste non plus, avec une capacité impressionnante de 256 Go, soit le double du précédent modèle H5, permettant de stocker une multitude de photos, vidéos et applications.

En matière de performance, l’AGM H6 est équipé du processeur octa-core 12 nm Unisoc Tiger T606. Comparé à certains concurrents, comme le Qualcomm Snapdragon 630, il offre une vitesse de RAM supérieure de 267 MHz et une bande passante mémoire plus importante de 5,35 Go/s.

Une expérience visuelle et photographique

Le plaisir visuel est au rendez-vous avec l’AGM H6. Il est doté d’un écran IPS HD+ de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, offrant des transitions fluides et une clarté d’image impressionnante. Cet écran spacieux et de haute qualité vous permet d’apprécier vos contenus préférés sous leur meilleur jour.

L’appareil est également équipé d’un système de caméra IA Samsung 50 MP, complété par une caméra macro 2 MP, et une caméra frontale de 8 MP pour des selfies de haute qualité. Capturez vos moments préférés avec précision et clarté.

Android 13, NFC et une batterie durable

L’AGM H6 fonctionne sous Android 13, exempt de toutes applications bloatware pour une expérience utilisateur plus fluide et agréable. Il supporte également le NFC, rendant les paiements plus rapides et plus pratiques.

De plus, sa batterie robuste de 4900 mAh assure une performance constante tout au long de la journée, que vous soyez en appel téléphonique, en navigation Web, en écoute musicale ou en lecture vidéo.

Autres fonctionnalités intéressantes

L’AGM H6 est muni d’un bouton personnalisable latéral pour un accès rapide à vos applications favorites, ainsi que d’un déverrouillage par reconnaissance faciale ou empreinte digitale pour plus de sécurité.

Il dispose aussi d’un emplacement pour trois cartes (deux emplacements SIM et un emplacement micro SD dédié pouvant supporter jusqu’à 512 Go de stockage), vous offrant une flexibilité maximale pour adapter votre téléphone à vos besoins spécifiques.

L’AGM H6 offre également une multitude de fonctionnalités supplémentaires, parmi lesquelles le GPS+Beidou+Galileo pour un positionnement satellite précis, le WLAN pour une connectivité sans fil stable, le Bluetooth V5.0 pour des connexions sans fil fluides.

Prix et disponibilité

L’AGM H6 est proposé au prix officiel de 249,9 Euros en Europe. Avec le code de réduction « AGMH6GO« , vous bénéficierez d’une réduction de 10 % sur votre achat.

➡️ Voir l’offre sur l’AGM H6 sur le site officiel

➡️ Voir l’offre sur l’AGM H6 sur Amazon

L’AGM H6 se distingue comme un smartphone robuste fin, léger et puissant qui défie les standards actuels. Il combine un design élégant, une robustesse impressionnante, et des performances de haut niveau, le tout à un prix abordable. Que vous recherchiez un appareil robuste pour accompagner vos aventures ou un smartphone quotidien fiable et performant, l’AGM H6 est une option à envisager sérieusement.