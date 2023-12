Comment ajouter des amis Xbox sur votre console PS5

Lorsqu’il s’agit de consoles de jeux, deux plateformes se font concurrence – Sony et Microsoft. Les deux plateformes ont leurs propres jeux spécifiques à la plateforme et des jeux qui peuvent être joués sur les deux plateformes.

Dans ce cas, il est toujours idéal d’ajouter vos amis indépendamment de la plateforme tant que le jeu spécifique prend en charge le jeu multiplateforme.

Alors, pouvez-vous ajouter des amis Xbox sur votre console PS5 ? Découvrons-le.

Pouvez-vous ajouter des amis Xbox à la console PS5 ?

Alors que la PlayStation 5 de Sony permet de lier plusieurs comptes à votre console PlayStation 5, il n’est pas possible d’ajouter des comptes Xbox à votre PlayStation 5.

Cela est compréhensible car il s’agit de deux rivaux géants de l’industrie du jeu sur console. Ce n’est pas parce que cette option n’est pas disponible que c’est la fin du monde.

Vous pouvez ajouter des amis Xbox sur votre console PS5 – mais différemment de ce que vous pensez normalement. La seule façon logique d’ajouter vos amis Xbox sur votre PlayStation 5 est de les ajouter aux jeux qui prennent en charge le jeu multiplateforme.

Alors, examinons comment vous pouvez ajouter vos amis Xbox sur votre console PS5 dans plusieurs jeux prenant en charge le jeu multiplateforme.

Ajout d’amis Xbox sur PS5 via les jeux EA

Examinons maintenant comment vous pouvez ajouter des amis Xbox sur votre PS5 dans certains titres de jeux EA qui prennent en charge le jeu multiplateforme. Voici une liste de jeux qui prennent en charge le jeu multiplateforme :

Apex Legends

Battlefield 2042

EA Sports FC 24

FIFA 23

Madden NFL 24

Need for Speed- heat

Need for Speed- Unbound

NHL 24

Rocket Arena

Dans le cas des jeux EA qui prennent en charge le jeu interplateforme, vous pouvez suivre ces étapes pour lier vos comptes Xbox et PlayStation, puis ajouter facilement des amis. Suivez ces étapes pour lier vos comptes de plateforme à votre compte EA.

Sur votre ordinateur ou smartphone, lancez votre navigateur web préféré. Rendez-vous maintenant sur la page de connexion au compte EA Help. Sur la fenêtre contextuelle de connexion, vous verrez la liste des différentes plateformes en haut. Choisissez la plateforme sur laquelle vous souhaitez vous connecter et la lier à votre compte EA Play. Assurez-vous que vos amis ont également lié leurs comptes de plateforme à leur compte EA Play. Une fois que tous les liens ont été effectués, ajoutez ces amis sur EA Play et vous les verrez dans votre liste d’amis dans les différents jeux interplateformes pris en charge par EA.

Ajout d’amis Xbox sur PS5 via Fortnite

Fortnite est un jeu de battle royale très populaire et gratuit qui est sorti en 2017. Dès le premier jour de la sortie du jeu, Fortnite prend en charge le jeu interplateforme. Cela signifie que si vous jouez à Fortnite sur votre PS5 et que vos amis possèdent une Xbox, vous pouvez toujours jouer ensemble sans aucun problème. En ce qui concerne Fortnite, il suffit de lier les comptes de console à votre compte Epic Games.

Lancez le jeu Fortnite sur votre console de jeux. Sur l’écran de lancement, vous verrez un bouton Jaune « Lien de compte ». Sélectionnez le bouton. Un code s’affichera maintenant sur votre écran. Assurez-vous de noter le code. Sur votre ordinateur ou smartphone, lancez le navigateur web et rendez-vous sur cette page web. Sur cette page web, on vous demandera d’entrer le code qui s’affichait sur votre console. Une fois que vous avez entré le code, on vous demandera de vous connecter à votre compte Epic Games. Désormais que vous êtes connecté, vous pouvez jouer à Fortnite sur votre console. Assurez-vous que vos autres amis Xbox font également la même chose. Une fois qu’ils ont lié leurs comptes, vous pouvez les ajouter en tant qu’amis dans la fonctionnalité d’amis intégrée à Fortnite.

Ajout d’amis Xbox sur PS5 via Activision

La franchise Call of Duty a toujours été l’un des meilleurs jeux avec une grande base de joueurs. Il y a eu de nombreux modes de jeu multijoueur en ligne répartis dans les différents titres de Call of Duty. Cela dit, Call of Duty et même les très populaires jeux Diablo prennent en charge le jeu interplateforme. Si vous souhaitez savoir comment ajouter votre ami et jouer ensemble, peu importe la plateforme de console sur laquelle vous êtes, vous pouvez suivre ces étapes :

Tout d’abord, vous devez vous assurer que vous et vos amis avez créé un compte Activision. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour vous inscrire à un compte Activision. Une fois que vous avez créé un compte et vérifié le compte, vous pourrez lier les comptes de votre plateforme de console à votre compte Activision. Une fois connecté avec votre compte Activision dans votre navigateur web, cliquez sur l’onglet « Linked Accounts » sur la page web. Vous verrez plusieurs plateformes affichées. Cliquez simplement sur le bouton « Lier le compte » à côté de la plateforme que vous souhaitez lier à votre compte Activision. Vous devrez effectuer une vérification du compte avec un code qui vous sera envoyé via votre adresse e-mail.

Une fois que vous et vos amis avez effectué les liens, il vous suffit d’ajouter vos amis en utilisant leurs noms d’utilisateur de compte Activision. Lorsqu’ils auront accepté vos demandes d’amis, vous verrez tous vos amis qui vous auront ajouté aux amis dans le jeu Activision qui prend en charge le jeu multiplateforme interplateforme. Vous pourrez alors inviter vos amis à jouer à vos jeux préférés ensemble sans aucun problème.

Notre avis

Cela conclut le guide sur la façon dont vous pouvez ajouter vos amis Xbox à votre console PS5. Bien sûr, il ne s’agit pas d’une solution directe pour ajouter des amis car les deux plateformes n’autorisent pas la liaison des comptes de plateforme entre eux.

Cependant, avec de plus en plus de jeux prenant en charge le jeu interplateforme, il sera de plus en plus facile d’ajouter des amis qui jouent sur d’autres plateformes, à condition que vous et vos amis ayez des comptes pour le jeu spécifié qui prend en charge le jeu interplateforme.

Articles connexes :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :