Des moyens simples de résoudre le problème de SSD non détecté sur Windows

Le Solid State Drive (SSD) offre des avantages par rapport aux anciens disques durs à plateaux (HDD). Ils ne comportent pas de versions mécaniques et sont bien plus durables que les anciens HDD qui pouvaient subir des dommages irréversibles suite à un impact minime. Cependant, le plus grand avantage est leur rapidité par rapport aux anciens disques durs mécaniques. Grâce à ces avantages et au fait que les SSD sont désormais abordables, de nombreux utilisateurs migrent vers cette nouvelle technologie. Utiliser un SSD pour stocker le système d’exploitation et les applications permet d’obtenir une nette amélioration de la vitesse par rapport aux disques durs. Pour cette raison, les utilisateurs optent pour les SSD pour installer le système d’exploitation tandis que les HDD sont présents dans certaines configurations pour stocker les fichiers. Le processus d’installation d’un SSD sur votre appareil est simple, mais parfois il peut être difficile lorsque le SSD ne s’affiche pas. (Via).

Supposons que vous installez un nouveau SSD et qu’il n’apparaisse pas dans Windows. Cela peut être particulièrement frustrant, surtout si vous utilisez un nouveau lecteur de démarrage et que vous souhaitez installer une nouvelle version de votre système d’exploitation ou cloner la partition existante. Tant que le lecteur fonctionne correctement, il est possible de le faire apparaître sur Windows. Ne paniquez donc pas si un SSD n’apparaît pas instantanément. Essayons quelques étapes avant de supposer qu’il est défectueux.

Voici les meilleures alternatives pour corriger un SSD qui ne s’affiche pas dans Windows.

Vérifiez que votre SSD est correctement installé

Eh bien, si vous avez installé le SSD vous-même, nous supposons que vous savez exactement ce que vous faites. Cependant, nous vous recommandons de vérifier que le SSD est correctement installé. Peut-être que le câble SATA est mal branché ou quelque chose n’est pas correctement placé. Quelle que soit votre expérience, assurez-vous que tout est installé correctement, il n’y a aucune honte à faire des erreurs. Si c’est la première fois que vous installez un SSD sur un PC ou un ordinateur portable, vous avez une raison supplémentaire de vérifier que vous avez suivi les étapes d’installation correctement.

Si vous installez un SSD SATA, vérifiez le câble SATA et assurez-vous qu’il est correctement connecté au disque et à votre carte mère. Assurez-vous que le disque dispose d’un connecteur d’alimentation SATA relié à votre alimentation électrique. Si vous n’en êtes pas sûr, débranchez les connexions et rebranchez-les. Ceux qui installent un SSD NVMe, assurez-vous de l’installer sur un port compatible avec la taille et le type de SSD que vous installez. Cependant, les générations de PCI Express devraient prendre en charge les versions plus récentes, mais à des vitesses plus faibles.

Si vous soupçonnez un problème, essayez de monter le disque dans un emplacement différent sur la carte mère et utilisez un câble différent en cas de disques SATA.

Si vous l’installez sur un ordinateur portable, assurez-vous qu’il est correctement connecté.

Vérifiez si les SSD sont activés dans les paramètres BIOS

En supposant que tout se passe bien avec l’installation, les paramètres BIOS pourraient être le problème. Assurez-vous donc du comportement de votre BIOS en ce qui concerne les nouveaux disques.

Redémarrez ou démarrez votre PC et utilisez la touche spéciale de votre carte mère pour ouvrir l’UEFI/BIOS. Pour beaucoup, il s’agira de F2 ou de Suppr, mais cela peut être une série de boutons différents. Consultez votre manuel ou le site Web du fabricant si vous n’êtes pas sûr.

Recherchez une section concernant le stockage ou la configuration. Les paramètres varient d’un BIOS à un autre. Si vous avez du mal à localiser les paramètres, consultez votre manuel ou le site Web du fabricant pour obtenir de l’aide pour naviguer dans le BIOS de votre système.

Si vous utilisez un SSD SATA plus ancien, assurez-vous que la configuration SATA est définie sur AHCI. Alternativement, si vous avez des problèmes avec ce mode de reconnaissance de votre SSD, vous pouvez essayer de le définir sur IDE ou en mode de compatibilité. Vérifiez si cela résout le problème.

Pour certaines cartes mères plus anciennes, certains ports SATA doivent être activés dans le BIOS. Cherchez toute indication que cela pourrait être votre problème, et le cas échéant, activez les ports SSD.

Initialisez votre disque dur via les paramètres Windows

La prochaine étape consiste à essayer d’activer votre SSD via les paramètres Windows. Parfois, certains SSD ne sont pas correctement reconnus par Windows.

Étape 1 – Appuyez sur Win + X, puis sélectionnez Gestion des disques dans la liste

– Appuyez sur Win + X, puis sélectionnez Gestion des disques dans la liste Étape 2 – Localisez votre nouveau lecteur. Vous pouvez rechercher la lettre du lecteur, mais le moyen le plus simple de reconnaître votre SSD est de vérifier la capacité du SSD .

– Localisez votre nouveau lecteur. Vous pouvez rechercher la lettre du lecteur, mais le moyen le plus simple de reconnaître votre SSD est de vérifier . Étape 3 – L’application dispose d’une assistance graphique qui vous aidera à résoudre les problèmes. Par exemple, les nouveaux lecteurs non initialisés auront une barre noire sur le dessus de leur espace non alloué. Il y aura une petite icône de cercle rouge à côté du nom du lecteur.

– L’application dispose d’une assistance graphique qui vous aidera à résoudre les problèmes. Par exemple, les nouveaux lecteurs non initialisés auront une barre noire sur le dessus de leur espace non alloué. Il y aura une petite icône de cercle rouge à côté du nom du lecteur. Étape 4 – Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lecteur et sélectionnez Initialiser le disque.

– Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lecteur et sélectionnez Initialiser le disque. Étape 5 – Choisissez votre préférence pour le style de partition, MBR ou GPT. Pour les installations modernes de système d’exploitation et les configurations de double démarrage, GPT est la meilleure solution.

– Choisissez votre préférence pour le style de partition, MBR ou GPT. Pour les installations modernes de système d’exploitation et les configurations de double démarrage, GPT est la meilleure solution. Étape 6 – Attendez que le lecteur ait fini de s’initialiser, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’espace non alloué et sélectionnez Nouveau volume simple. Suivez les instructions à l’écran pour le créer.

– Attendez que le lecteur ait fini de s’initialiser, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’espace non alloué et sélectionnez Nouveau volume simple. Suivez les instructions à l’écran pour le créer. Étape 7 – Votre lecteur devrait maintenant disposer de l’espace pour installer des applications et stocker des fichiers et d’autres données.

Changer la lettre de votre SSD sur Windows

La prochaine chose à vérifier est si un conflit entre les lecteurs empêche la reconnaissance de votre SSD. Cela pourrait se produire si votre SSD a été installé mais que le système n’a pas réussi à lui attribuer automatiquement une lettre. Si tel est le cas, il ne s’affiche simplement pas et nous pouvons facilement le faire apparaître.

Étape 1 – Appuyez sur Win + X, puis sélectionnez Gestion des disques dans la liste.

– Appuyez sur Win + X, puis sélectionnez Gestion des disques dans la liste. Étape 2 – Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le SSD pour lequel vous souhaitez modifier la lettre du lecteur, puis sélectionnez Modifier la lettre de lecteur et les chemins d’accès.

– Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le SSD pour lequel vous souhaitez modifier la lettre du lecteur, puis sélectionnez Modifier la lettre de lecteur et les chemins d’accès. Étape 3 – Si votre lecteur a une lettre, sélectionnez Modifier. S’il n’en a pas, sélectionnez Ajouter.

– Si votre lecteur a une lettre, sélectionnez Modifier. S’il n’en a pas, sélectionnez Ajouter. Étape 4 – Sélectionnez une nouvelle lettre de lecteur dans le menu déroulant. Si votre lecteur avait déjà une lettre, vous voudrez peut-être la supprimer également.

– Sélectionnez une nouvelle lettre de lecteur dans le menu déroulant. Si votre lecteur avait déjà une lettre, vous voudrez peut-être la supprimer également. Étape 5 – Lorsque vous avez terminé d’ajouter, de modifier ou de supprimer des lettres, sélectionnez OK pour terminer. Redémarrez ensuite votre PC et vérifiez si le lecteur est reconnu.

Formatez le lecteur

La dernière chose que vous pouvez essayer est de formater le lecteur via la Gestion des disques pour vous assurer qu’il apparaît.

Étape 1 – Choisissez Win + X, puis sélectionnez Gestion des disques dans la liste.

– Choisissez Win + X, puis sélectionnez Gestion des disques dans la liste. Étape 2 – Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lecteur avec lequel vous rencontrez des problèmes, puis sélectionnez Formater.

– Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lecteur avec lequel vous rencontrez des problèmes, puis sélectionnez Formater. Étape 3 – Sélectionnez le système de fichiers que vous souhaitez utiliser (pour la plupart des personnes, ce sera NTFS), puis choisissez la taille d’allocation par défaut à moins d’avoir une très bonne raison de faire autrement.

– Sélectionnez le système de fichiers que vous souhaitez utiliser (pour la plupart des personnes, ce sera NTFS), puis choisissez la taille d’allocation par défaut à moins d’avoir une très bonne raison de faire autrement. Étape 4 – Cochez la case pour un formatage rapide et appuyez sur OK pour commencer.

– Cochez la case pour un formatage rapide et appuyez sur OK pour commencer. Étape 5 – Attendez que le formatage soit terminé, puis redémarrez le PC et vérifiez si le lecteur est reconnu.

Notre avis

Si aucune des méthodes ci-dessus ne fonctionne pour vous, il se peut que vous rencontriez un problème hardware. Le meilleur moyen de vérifier si cela est lié à votre nouveau SSD ou à votre PC est d’essayer un autre lecteur. Si vous essayez un autre lecteur et que tout fonctionne correctement, alors votre nouveau SSD pourrait être le problème.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :