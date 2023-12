Comment Activer le Filtre de Lumière Bleue sur Windows, MacOS et Ubuntu

Nous utilisons des PC et des smartphones depuis des années, et leurs écrans LED, LCD, TFT ou autres qui émettent de la lumière bleue sont connus pour nuire aux yeux après une longue période d’utilisation. Récemment, des sociétés de santé ont commencé à prévenir les utilisateurs des dommages que peut causer l’utilisation prolongée de la lumière bleue. Alors que les entreprises commencent à adopter des technologies qui réduisent la lumière bleue, des efforts sont également faits dans le logiciel pour réduire la tension. Les smartphones modernes disposent de filtres d’écran qui réduisent la lumière bleue, et il en va de même pour les dernières mises à jour des systèmes d’exploitation. Windows, Mac et Ubuntu ne font pas exception, et ces dernières versions de leurs systèmes d’exploitation sont dotées d’un filtre de lumière bleue.

Windows 11 reconnaît le problème de la lumière bleue après une utilisation continue et propose un filtre adapté pour vos yeux. Au lieu d’avoir besoin d’outils tiers, Microsoft propose maintenant le filtre de lumière bleue via ses Paramètres système. La fonction s’appelle Night Light et est placée dans la section Affichage des Paramètres système, tout comme son emplacement sous Windows 10. À travers cet article, nous vous guiderons sur la façon d’activer le filtre de lumière bleue dans Windows 11. Nous vous apprendrons également comment activer le filtre de lumière bleue dans macOS Sonoma et la dernière mise à jour d’Ubuntu.

Comment activer le filtre de lumière bleue dans Windows 11

Si vous passez des heures par jour à regarder un écran d’ordinateur comme moi, vous souffrirez probablement de maux de tête et de fatigue oculaire. À l’heure actuelle, il existe des solutions telles que des lunettes anti-lumière bleue ou des films protecteurs d’écran, mais les systèmes d’exploitation modernes disposent également de leurs propres solutions internes. Windows 11 en réalité partie et avec quelques étapes simples, vous pouvez rendre votre expérience plus confortable.

La première chose à faire est d’ouvrir l’application Paramètres. Vous pouvez le faire en ouvrant le centre de notification ou en cliquant sur l’icône Démarrer et en cliquant sur l’icône Paramètres. Cela ouvrira votre application Paramètres. Accédez aux Paramètres système et sélectionnez le sous-menu Affichage.

Ici, vous devez activer le Switch bascule à côté de Lumière nocturne. Une fois que vous avez activé le Switch, l’écran passera à des couleurs plus chaudes.

Définir des horaires distincts sous Windows 11

Avec le Switch activé, le filtre de lumière bleue sera toujours activé. Cependant, vous pouvez personnaliser cette option en ajustant l’intensité et même en définissant des horaires pour une utilisation automatique du filtre. Cliquez sur la flèche à côté du Switch.

Vous pouvez personnaliser le filtre de lumière bleue pour qu’il s’active au lever du soleil ou définir une heure spécifique pour l’activer et le désactiver. Le curseur d’intensité vous permettra de diminuer ou d’augmenter la force et la chaleur des couleurs.

Le processus est assez simple avec Windows 11 et ne nécessite pas l’installation de solutions tierces. Lorsque vous souhaitez le désactiver, vous devez simplement suivre les mêmes étapes et désactiver le Switch. Voici un bref résumé de ce que vous pouvez faire :

Avec Windows 11, il est possible d’activer un filtre de lumière nocturne pour réduire la lumière bleue via Système >> Affichage >> Lumière nocturne.

Vous pouvez rendre le filtre de lumière bleue toujours actif en laissant le Switch Activé.

Il est possible d’ajuster l’intensité du filtre. Vous pouvez choisir n’importe quelle valeur de 0 à 100. À 100, votre écran sera très orangé.

Vous pouvez planifier l’activation du filtre de lumière bleue automatiquement. Il est possible de définir une heure de début et une heure de fin pour l’activation du filtre. Vous pouvez également le régler pour qu’il s’active avec l’option « Du coucher au lever du soleil » en fonction de votre localisation.

Il est important de souligner que cette fonctionnalité est également disponible sur Windows 10.

Comment activer le filtre de lumière bleue dans macOS Sonoma

Pour les utilisateurs de macOS, il est également possible de réduire la tension oculaire dans la dernière mise à jour de macOS Sonoma. Si vous venez de mettre à jour vers macOS Sonoma et que vous ne savez pas exactement comment trouver le paramètre, nous vous guiderons à travers les étapes nécessaires. La fonction Night Shift disponible dans macOS a été introduite pour la première fois avec iOS. Cependant, Apple l’a implémentée dans la mise à jour macOS Sierra en mars 2017 et la fonction est disponible depuis lors. Tout comme Windows, la fonction est assez facile à activer et a le même niveau de polyvalence.

Étape 1 : Cliquez sur le logo Apple dans le coin supérieur gauche et sélectionnez Préférences Système dans le menu déroulant. Vous pouvez également cliquer sur l’icône Préférences Système dans le Dock. Dans macOS Ventura et versions ultérieures, la fonction est appelée Paramètres système.

Étape 2 : Sélectionnez Affichage dans la fenêtre contextuelle. Dans macOS Ventura et versions ultérieures, sélectionnez Affichage dans la liste des catégories à gauche.

Étape 3 : Cliquez sur l’onglet Night Shift dans la fenêtre contextuelle.

À partir de là, vous pouvez configurer quand le mode Night Shift sera activé. Vous pouvez le régler pour s’exécuter automatiquement au prochain lever du soleil. De plus, il est possible de régler votre température de couleur préférée. Tout comme Windows, macOS vous permet de programmer des horaires pour que la fonction soit activée. Il est possible de définir un horaire personnalisé.

Le mode Night Shift de macOS rend également les couleurs de votre écran plus chaudes et réduit la quantité de lumière bleue émise. Vous pouvez le régler pour améliorer vos habitudes de sommeil et la santé de vos yeux.

Comment activer le filtre de lumière bleue dans Ubuntu

Il serait difficile de couvrir toutes les distributions Linux existantes qui offrent un filtre Night Light. Pour cette raison, nous nous en tiendrons à Ubuntu, l’une des distributions les plus populaires disponibles. Comme vous pouvez vous y attendre, le système d’exploitation basé sur Linux gratuit dispose également d’un filtre de lumière nocturne qui réduit la tension sur les yeux et rend les couleurs plus chaudes. Le processus est simple et si vous êtes novice en Linux, ne vous inquiétez pas, vous n’aurez pas besoin d’effectuer d’innombrables commandes de terminal.

Étape 1 – Cliquez sur le menu déroulant dans le coin supérieur droit de votre écran.

– Cliquez sur le menu déroulant dans le coin supérieur droit de votre écran. Étape 2 – Accédez à l’icône Paramètres .

. Étape 3 – Dans la section Paramètres, sélectionnez Affichage et passez à l’onglet Night Light.

et passez à l’onglet Night Light. Étape 4 – Activez le filtre Night Light.

Tout comme Windows et macOS, Ubuntu vous permet également de personnaliser davantage l’utilisation du filtre Night Light. Vous pouvez le programmer pour s’activer du coucher au lever du soleil en fonction de votre emplacement. De plus, il est tout à fait possible de l’activer et de le désactiver à partir d’une heure de début et d’une heure de fin. La même polyvalence que l’on trouve dans les deux systèmes d’exploitation précédents est également présente dans Linux pour cette fonctionnalité. D’autres distributions basées sur Linux peuvent également inclure cette fonctionnalité avec un comportement similaire. Il fonctionne de manière similaire aux solutions précédentes, il rend la couleur plus chaude afin d’empêcher l’écran d’émettre de la lumière bleue.

Notre avis – L’importance de réduire votre exposition à la lumière bleue

Selon les spécialistes de la santé de l’UC Davis Health, une exposition constante à la lumière bleue peut endommager les cellules rétiniennes et causer des problèmes de vision. Ces problèmes comprennent la dégénérescence maculaire liée à l’âge, mais ils contribuent également à la formation de cataractes, de cancers oculaires et de croissances sur la couverture claire de la partie blanche de l’œil. Pour cette raison, il est important de prévenir une exposition constante si vous êtes toujours devant un PC ou un smartphone. Le filtre de lumière bleue est une fonctionnalité pratique qui améliore votre confort après de longues heures d’utilisation. Cependant, à long terme, il peut également améliorer la santé de vos yeux et réduire les impacts possibles à l’avenir dus à une exposition constante. Pour cette raison, quel que soit votre système d’exploitation, essayez d’utiliser cette fonctionnalité lorsque cela est possible.

