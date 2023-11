Rapport de l’UE indique que la plupart de l’incitation à la haine en ligne vise les femmes

L’Union européenne (UE) a récemment publié un rapport mettant en évidence que les femmes sont les principales cibles de la haine en ligne, notamment du langage abusif, du harcèlement et de l’incitation à la violence sexuelle. Ce rapport révèle la prévalence alarmante de discours de haine en ligne dirigés contre les femmes. Le rapport indique que les femmes sont soumises à une gamme de comportements abusifs, notamment le harcèlement et l’incitation à la violence sexuelle. Cela se produit sur différentes plateformes en ligne et dans différents pays. Ce ciblage généralisé des femmes reflète une tendance troublante dans la sphère numérique.

Le rapport affirme que les messages de haine ciblant les femmes sont trois fois plus nombreux que ceux ciblant les Africains. Le rapport couvre quatre pays, dont la Bulgarie, l’Allemagne, l’Italie et la Suède.

« Le volume même de la haine que nous avons identifié sur les médias sociaux montre clairement que l’UE, ses États membres et les plateformes en ligne peuvent intensifier leurs efforts pour créer un espace en ligne plus sûr pour tous », a déclaré Michael O’Flaherty, directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE, dans un communiqué.

Implications pour les femmes

La prévalence des discours de haine en ligne a un impact majeur sur la sécurité, le bien-être et la participation des femmes dans l’espace en ligne. Les résultats du rapport soulignent l’impact disproportionné de la haine en ligne sur les femmes. Il montre la nécessité d’interventions ciblées pour résoudre ce problème. Le coût psychologique et émotionnel des abus en ligne peut être profond, entraînant des sentiments de peur, d’anxiété et d’autocensure chez les femmes.

De plus, les discours de haine en ligne peuvent avoir des conséquences concrètes dans le monde réel, contribuant à une culture de misogynie et de violence basée sur le genre. L’identification par le rapport de l’incitation à la violence sexuelle comme une forme prévalente de discours de haine en ligne souligne davantage la nécessité urgente de résoudre ce problème. La normalisation de tels comportements en ligne peut perpétuer des attitudes et des comportements nocifs hors ligne. Cela constitue une menace sérieuse pour la sécurité physique des femmes.

Nécessité d’une amélioration de la modération des contenus

Les conclusions du rapport de l’UE révèlent l’insuffisance des mesures actuelles de modération des contenus pour faire face aux discours de haine en ligne. Le rapport met en évidence la facilité avec laquelle les commentaires abusifs, le harcèlement et l’incitation à la violence échappent aux outils de modération des contenus existants. Cela souligne la nécessité de stratégies de modération des contenus plus solides et efficaces pour lutter contre la haine en ligne.

Une amélioration de la modération des contenus est essentielle pour créer un environnement en ligne plus sûr pour les femmes et d’autres groupes marginalisés. Cela nécessite une approche pluridimensionnelle, comprenant le développement d’outils de modération plus avancés, une transparence accrue et une responsabilité des plateformes en ligne, ainsi que la collaboration avec des acteurs concernés, notamment des organisations de la société civile et des organismes chargés de l’application des lois.

Notre avis

Les conclusions du rapport de l’UE servent de rappel brutal de la nature des discours de haine en ligne ciblant les femmes. Le rapport montre que les femmes sont les principales cibles de la haine en ligne. Cela comprend le langage abusif, le harcèlement et l’incitation à la violence sexuelle. Les conclusions soulignent la nécessité urgente d’agir. Pour résoudre ce problème, il faut déployer des efforts concertés pour améliorer la modération des contenus, renforcer les cadres juridiques et politiques, et promouvoir la littératie numérique et les initiatives de sécurité en ligne.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :