Entreprise chinoise obtient l’approbation pour acquérir la startup néerlandaise de puces Nowi

Le gouvernement néerlandais a approuvé l’acquisition de la startup néerlandaise de puces Nowi par Nexperia, une entreprise chinoise. Nowi est spécialisée dans les puces de gestion de l’énergie qui peuvent utiliser des sources d’électricité ambiantes telles que la lumière ou les vibrations comme source d’alimentation. L’acquisition a été réalisée l’année dernière pour un montant non divulgué. Cependant, le gouvernement néerlandais a décidé d’examiner rétroactivement l’accord en mai de cette année.

La décision de réviser est intervenue après que le gouvernement a créé un nouveau bureau chargé d’évaluer les acquisitions étrangères impliquant des technologies potentiellement sensibles. Le gouvernement néerlandais considère désormais la technologie de Nowi comme une menace pour la sécurité nationale car elle n’est pas à double usage. L’acquisition est importante car elle intervient dans un contexte de surveillance accrue des investissements technologiques chinois et de répression croissante des transferts de technologies tests vers la Chine par l’Occident.

Contexte

Nowi est une startup néerlandaise de semi-conducteurs qui fabrique des puces de gestion de l’énergie pouvant utiliser des sources d’électricité ambiantes telles que la lumière ou les vibrations comme source d’alimentation. La technologie de l’entreprise est potentiellement utile pour éliminer la nécessité de piles dans les appareils électroniques simples. Malgré une consommation d’énergie minimale, les piles des appareils Nowi doivent généralement être remplacées tous les quelques années. Cependant, grâce à la récupération d’énergie – l’extraction d’énergie de l’environnement immédiat – la technologie de Nowi peut éliminer le besoin de remplacement des piles. La startup détient actuellement huit brevets et fonctionne sur la conviction que la technologie bénéficie à la société, la commercialisation étant le moyen le plus rapide et le plus efficace d’y parvenir.

Nexperia, quant à elle, est une entreprise chinoise spécialisée dans la gestion de l’énergie, la protection et les composants de conditionnement du signal. La société a été acquise par la société chinoise Wingtech Technology en 2019 pour 3,9 milliards de dollars.

Approbation du gouvernement néerlandais

Le gouvernement néerlandais ne considère pas l’accord comme une menace d’aucune sorte. Le ministre néerlandais des Affaires économiques, Micky Adriaansens, a déclaré dans une lettre au Parlement lundi, confirmant un rapport précédent de Bloomberg News. Cette décision indique que les Pays-Bas restent ouverts aux affaires avec la Chine.

Nexperia a déclaré lundi qu’il saluait la décision du gouvernement néerlandais de donner son feu vert à l’accord. « Bien que nous ayons toujours affirmé que la technologie de Nowi et de Nexperia est inoffensive, l’annonce d’aujourd’hui le confirme », a déclaré Charles Smit, directeur de Nexperia aux Pays-Bas, dans un communiqué de presse. « Il est important qu’il existe une politique claire renforçant le climat d’investissement aux Pays-Bas. En ces temps incertains, un dialogue transparent et fondé sur les faits entre le gouvernement et les entreprises est d’une importance primordiale. »

