PDG de NVIDIA Jensen Huang : l’IA sur le point de défier les capacités humaines

Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a mentionné que l’intelligence artificielle rattrape les humains. Huang a fait cette déclaration lors du sommet annuel DealBook du New York Times. Il a déclaré que si l’intelligence artificielle générale (AGI) est un ordinateur capable d’effectuer des tests d’une manière assez comparable à l’intelligence humaine, alors «dans les cinq prochaines années, vous allez voir, évidemment, des IA capables de réussir ces tests».

L’activité IA de NVIDIA est en plein essor

NVIDIA connaît une croissance florissante grâce à la demande croissante de cartes graphiques haute puissance (GPU). Ces GPU sont essentiels pour former des modèles d’IA et gérer des charges de travail importantes dans diverses industries. Cela inclut l’automobile, l’architecture, l’électronique, l’ingénierie, la recherche scientifique, et même des applications telles que ChatGPT d’OpenAI.

Au troisième trimestre fiscal de NVIDIA, le chiffre d’affaires a connu une augmentation triple remarquable, atteignant 9,24 milliards de dollars de bénéfice net, contre 680 millions de dollars sur la même période de l’année précédente.

NVIDIA a fourni le premier superordinateur IA au monde à OpenAI

Lors de l’interview mercredi, Huang s’est remémoré la livraison du «premier superordinateur IA au monde» à OpenAI. Ce développement majeur a eu lieu après qu’Elon Musk, qui a cofondé le projet IA mais l’a quitté en 2018, a entendu Huang parler de l’appareil lors d’une conférence.

Dans sa déclaration, Huang a déclaré: «Elon l’a vu et il m’a dit: ‘Je veux en avoir un’ – il m’a parlé d’OpenAI », a ajouté Huang. «J’ai fourni le premier superordinateur IA au monde à OpenAI ce jour-là».

En discutant des récents troubles chez OpenAI, impliquant des changements dans sa structure de conseil d’administration et la suppression temporaire puis la réintégration du PDG Sam Altman, Huang a exprimé son espoir que la situation se calme.

«Je suis heureux qu’ils se soient installés et j’espère qu’ils se sont installés – c’est une équipe vraiment formidable», a déclaré Huang. «Cela rappelle également l’importance de la gouvernance d’entreprise. NVIDIA est là 30 ans après notre création, nous avons traversé de nombreuses épreuves. Si nous n’avions pas créé notre entreprise correctement, qui sait ce qui se serait passé».

Concurrence dans le domaine de l’IA

Huang a prédit que la concurrence croissante dans le domaine de l’IA aboutirait au développement d’outils d’IA prêts à l’emploi. Les entreprises de différents secteurs personnaliseraient ensuite ces outils en fonction de leurs besoins spécifiques, allant de la conception de puces à la création de logiciels, en passant par la découverte de médicaments et la radiologie.

Sur scène, Huang s’est vu demander de classer le succès des différentes entreprises sur le marché de l’IA.

«Je ne vais pas classer mes amis», a-t-il expliqué. «Je l’admets, je le veux, mais je ne le ferai pas».

Une des raisons pour lesquelles l’industrie technologique est encore loin de l’AGI, a ajouté Huang, est que bien que l’apprentissage machine soit actuellement doué pour des tâches telles que la reconnaissance et la perception, il ne peut pas encore effectuer de raisonnement à plusieurs étapes, ce qui est une priorité absolue pour les entreprises et les chercheurs. «Tout le monde travaille dessus».

«Il ne fait aucun doute que le taux de progrès est élevé», a déclaré Huang. «Ce que nous réalisons aujourd’hui, c’est qu’évidemment, ce que nous pouvons faire aujourd’hui avec ces modèles et cette intelligence sont liés, mais ils ne sont pas identiques».

Source / Via: CNBC

