Renforcement de la cybersécurité en Europe : Google construit un nouveau centre à Málaga

Google ouvre un nouveau centre, le Google Safety Engineering Center (GSEC) Málaga, sur la côte espagnole. C’est un hub pour la cybersécurité, qui travaille à rendre internet plus sûr. Alors que les menaces cybersécuritaires deviennent de plus en plus avancées et dangereuses, GSEC Málaga souhaite contribuer à la solution. Il collaborera avec des experts, des universitaires, des entreprises et des gouvernements pour partager des connaissances et des recherches. Ce centre s’inscrit dans la détermination de Google en matière de sécurité européenne.

Le centre de cybersécurité de Google à Malaga rejoindra les centres de Dublin et Munich

GSEC Málaga rassemblera les équipes de Google pour développer et mettre à l’échelle des recherches et des outils de pointe pour faire face aux menaces cybersécuritaires en constante évolution. Il rejoint les centres existants de Google Safety Engineering à Dublin et Munich, où les ingénieurs travaillent activement sur des solutions de sécurité numérique. Le centre souligne également l’importance des principes de sécurité ouverte.

En plus de lutter contre les menaces cybersécuritaires, GSEC Málaga se concentrera sur l’aide aux autres pour améliorer leurs compétences et leurs protections en matière de cybersécurité. Il prévoit d’offrir des ateliers de formation personnalisés pour les fonctionnaires gouvernementaux, les entreprises, les demandeurs d’emploi, les ONG et les écoles locales dans un espace de formation dédié. Google, qui a déjà formé 12 millions de personnes aux compétences numériques en Europe, a annoncé une contribution de 10 millions de dollars via Google.org pour soutenir la formation en compétences en cybersécurité et les organisations communautaires en Europe.

L’IA peut accélérer la détection et l’atténuation des menaces

À mesure que la technologie devient plus sophistiquée, les menaces aussi. C’est pourquoi, lors de l’événement de lancement à Málaga aujourd’hui, nous avons dévoilé un nouveau rapport de VirusTotal qui explique comment l’IA peut nous aider à identifier plus rapidement et avec plus de précision des codes malveillants, et ce pour davantage de personnes par rapport aux outils traditionnels seuls.

Par exemple, les logiciels malveillants sont l’une des plus grandes menaces en matière de cybersécurité en Europe, mais les experts en analyse de logiciels malveillants sont rares en Europe, et c’est là qu’intervient l’IA. Notre rapport démontre comment l’IA peut fonctionner avec des techniques traditionnelles pour accélérer la détection et la précision de la détection de logiciels malveillants, et donner aux non-experts en sécurité la possibilité de repérer et de prévenir les menaces sans avoir besoin de connaissances ou d’expérience hautement spécialisées.

Notre rapport détaille également comment l’IA est capable d’identifier des codes malveillants dans des scripts avec une précision accrue de 70% par rapport aux techniques traditionnelles seules. Les chercheurs ont constaté que l’IA était jusqu’à 300% plus précise que les techniques traditionnelles pour détecter les tentatives de scripts malveillants visant un appareil avec une vulnérabilité ou une exploitation courante.

En rendant la cybersécurité plus accessible à davantage de personnes, l’IA peut renforcer la protection des organisations et des entreprises européennes de toutes tailles.

Grâce à la collaboration dans des centres tels que GSEC Málaga et en exploitant des technologies de pointe comme l’IA, nous pouvons résoudre et stopper davantage de menaces, renforçant ainsi la confiance dans la technologie et créant un écosystème plus sûr pour nous tous.

