OnePlus 10 Pro commence à recevoir une mise à jour stable Android 14 (OxygenOS 14)

L’attente est enfin terminée ! Les propriétaires de OnePlus 10 Pro peuvent enfin mettre à niveau leur appareil vers la tant attendue mise à jour OxygenOS 14 centrée sur Android 14. OnePlus déploie la nouvelle mise à jour logicielle pour le OnePlus 10 Pro avec une longue liste de nouvelles fonctionnalités et de changements.

OnePlus commence à déployer la version officielle d’OxygenOS 14 pour les testeurs bêta ouverts et les utilisateurs normaux. La mise à jour ne pèse que 789 Mo pour les testeurs bêta. La mise à niveau via OTA est disponible en Amérique du Nord (NA), en Europe (EU) et en Inde (IN), oui, elle est disponible dans les trois régions. La version stable porte le numéro de version logicielle NE2211_14.0.0.202(EX01).

La nouvelle mise à niveau logicielle est déjà disponible pour de nombreux utilisateurs OnePlus, vous pouvez consulter la capture d’écran ci-dessous partagée par Anil241 sur le forum de la communauté OnePlus.

En ce qui concerne les changements, la mise à jour Android 14 pour le OnePlus 10 Pro comprend un moteur Trinity amélioré pour une meilleure performance, un nouveau système de charge intelligent, de nouvelles fonctionnalités de confidentialité, notamment une couche de sécurité supplémentaire lors de l’accès aux photos et aux vidéos pour n’importe quelle application, la fonctionnalité Smart Touch qui vous permet de sélectionner du texte, des images ou des vidéos et de les coller dans le presse-papiers, un nouveau widget Snapchat pour l’écran de verrouillage, et plus encore.

En plus de ces fonctionnalités, les utilisateurs du OnePlus 10 Pro peuvent s’attendre à des corrections de bugs, à des correctifs de sécurité plus récents et à quelques autres changements. Voici la liste complète des changements apportés par la mise à jour stable.

Mise à jour OnePlus 10 Pro Android 14 – Journal des modifications Service Pantanal Ajoute Fluid Cloud, une façon d’interagir avec des formes morphiques qui vous permet de consulter des informations à jour d’un coup d’œil.

Smart Efficiency Ajoute File Dock, où vous pouvez faire glisser et déposer pour transférer du contenu entre applications et appareils. Ajoute Content Extraction, une fonctionnalité capable de reconnaître et d’extraire du texte et des images de l’écran en un seul clic. Ajoute Smart Cutout, une fonctionnalité capable de séparer plusieurs sujets dans une photo de l’arrière-plan pour les copier ou les partager.

Connectivité multi-appareils Améliore Shelf en ajoutant plus de recommandations de widgets.

Sécurité et confidentialité Améliore la gestion des autorisations liées aux photos et aux vidéos pour un accès plus sûr par les applications.

Optimisations des performances Améliore la stabilité du système, la vitesse de démarrage des applications et la fluidité des animations.

Design Aquamorphic Met à niveau le design Aquamorphic avec un style de couleur naturel, doux et plus clair pour une expérience de couleur plus confortable. Ajoute des sonneries sur le thème Aquamorphic et revampes les sons de notification du système. Améliore les animations du système en les rendant encore plus fluides.

Soin de l’utilisateur Ajoute un AOD de suivi du carbone qui visualise les émissions de carbone que vous évitez en marchant au lieu de conduire.



Si vous possédez le OnePlus 10 Pro, vous recevrez bientôt la notification de mise à jour OTA sur votre téléphone. Vous pouvez également vérifier les mises à jour manuellement en accédant à Paramètres > À propos de l’appareil > Télécharger maintenant. Si vous êtes sur la version bêta, vous pouvez sélectionner l’icône Tap en haut à droite > Programme bêta, puis passer à la version officielle.

N’oubliez pas que votre téléphone fonctionne sur la dernière version logicielle, sauvegardez également les données importantes et chargez votre téléphone à au moins 50%.

