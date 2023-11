Qu’est-ce que Spotify Wrapped ? Comment consulter Spotify Wrapped ?

C’est le moment de l’année où les utilisateurs de Spotify présentent toute la musique qu’ils ont écoutée tout au long de l’année. La fonctionnalité est lancée chaque saison des fêtes. Mais si vous êtes nouveau sur le service de streaming, vous ne savez peut-être pas ce qu’est Spotify Wrapped.

Spotify Wrapped révèle à chaque utilisateur les chansons les plus écoutées de l’année. Il fournit également des statistiques sur leurs genres, artistes et podcasts préférés. De plus, Spotify met en avant les statistiques des plus grands succès, des meilleurs albums, des artistes les plus écoutés et bien plus encore lors de cet événement annuel.

Les statistiques globales du service de streaming de Spotify Wrapped prennent en compte les habitudes d’écoute des utilisateurs à la fois à l’échelle mondiale et locale. Mais tout cela n’est qu’une brève introduction à la fonctionnalité. Si vous voulez en savoir plus, vous devriez continuer à lire car ce guide passe en revue tout ce que vous voudriez savoir.

Qu’est-ce que Spotify Wrapped?

Depuis son introduction en 2016, Spotify Wrapped est devenu un événement régulier chaque année. Généralement publiée pendant les vacances, la fonctionnalité offre aux utilisateurs un moyen amusant et gratuit de présenter leurs goûts musicaux sur les réseaux sociaux. De plus, elle permet aux utilisateurs d’en apprendre davantage sur leurs habitudes d’écoute.

Pour être précis, vous obtenez une représentation visuelle des artistes, genres, podcasts et chansons que vous avez le plus écoutés depuis le début de l’année jusqu’à la fin d’octobre. Vous pouvez partager toutes ces statistiques sur Instagram, X (anciennement Twitter) et d’autres sites.

Dans le cadre de Spotify Wrapped, la plateforme de streaming vous informe également sur les artistes, albums, chansons et podcasts les plus populaires au niveau régional et mondial pour l’année écoulée. Cette fonctionnalité s’est avérée si populaire que d’autres services de streaming ont commencé à proposer des fonctionnalités similaires. Par exemple, il existe My Deezer Year et Apple Music Replay.

Que pouvez-vous voir sur Spotify Wrapped?

Spotify Wrapped a beaucoup évolué au cours des 7 dernières années. Et chaque année, il a commencé à offrir de plus en plus d’informations amusantes sur les habitudes d’écoute de l’utilisateur.

Pour Spotify Wrapped 2023, vous pouvez voir des cartes, également appelées stories. En plus de cela, la fonctionnalité offre des informations sur les genres, artistes, chansons, podcasts et minutes d’écoute les plus populaires.

En plus de cela, vous obtenez de nouvelles fonctionnalités sur Wrapped 2023. Par exemple, il y a « Moi en 2023 ». Cela utilise les habitudes d’écoute en 2023 et vous attribue l’un des 12 personnages d’écoute différents. Par exemple, si vous avez créé de nombreuses playlists en 2023, la fonctionnalité peut vous attribuer le personnage de The Alchemist.

Sound Town est une autre nouvelle fonctionnalité que Spotify Wrapped 2023 apporte. Elle vous associe à une ville en prenant en compte l’historique d’écoute. Par exemple, vous pouvez constater que vos habitudes d’écoute correspondent étroitement à celles des habitants de Paris, Londres ou Rio.

Il y a quelques changements visuels sur Spotify Wrapped 2023. Par exemple, les 5 genres les plus populaires sont présentés sous forme de sandwich, tandis que les 5 artistes les plus populaires sont accompagnés d’un graphique détaillé. Il introduit également un nouveau flux Wrapped, accessible depuis l’écran d’accueil de Spotify. Il comprend des produits dérivés des meilleurs artistes, des playlists basées sur vos résultats et des informations sur les concerts près de chez vous.

En plus de cela, le flux Spotify Wrapped vous offre également un message vidéo de l’un de vos artistes préférés. Et cela ne s’arrête pas là. Pendant la première semaine après la disponibilité de la fonctionnalité, vous pouvez utiliser l’IA DJ de Spotify pour discuter des résultats, jouer des chansons et donner des commentaires sur les résultats.

Quand est-ce que Spotify Wrapped sort? Comment le voir?

En 2021, Spotify a lancé la fonctionnalité le 1er décembre, mais en 2022, elle a été lancée le 30 novembre. Cette fois, elle est disponible pour tous les utilisateurs un jour avant. Autrement dit, Spotify Wrapped 2023 est disponible à partir du 29 novembre.

Pour accéder à Spotify Wrapped 2023, vous devez être sur la dernière version de l’application. Si vous avez l’application mise à jour, le nouveau flux devrait apparaître sur l’écran d’accueil. Vous pouvez également accéder à la fonctionnalité en visitant la version bureau sur ce lien.

Qui sont les artistes les plus écoutés sur Spotify?

Comme mentionné précédemment, Spotify Wrapped fournit des informations sur les artistes les plus écoutés dans le monde ainsi que dans la région locale. En 2022, Bad Bunny était l’artiste le plus écouté dans le monde. L’artiste comptait plus de 18,5 milliards de streams. Mais cette année, l’artiste occupe la deuxième place, Taylor Swift étant en tête.

Les autres de la liste des cinq premiers sont The Weeknd, Drake et Peso Pluma. Vous pouvez avoir une idée plus précise des artistes les plus populaires en consultant les statistiques partagées par Spotify. L’image est jointe ci-dessous.

Quels sont les albums les plus écoutés?

En plus des artistes les plus écoutés, Spotify Wrapped donne également aux utilisateurs une idée des albums populaires. En 2022, Un Verano Sin Ti de Bad Bunny était l’album le plus écouté. Et il a obtenu la première place cette année également. Les autres albums dans les cinq premières places sont :

Midnights de Taylor Swift

SOS de SZA

Starboy de The Weeknd

Manana Sera Bonito de Karol G

