Xiaomi HyperOS : Maintenant disponible sur plus de appareils, vérifiez si le vôtre est sur la liste

Xiaomi a partagé les noms des appareils qui recevront la mise à jour de la version développeur HyperOS en Chine le mois prochain. La société chinoise de smartphones a présenté son nouveau HyperOS en octobre. Sa sortie coïncidait avec la sortie du dernier téléphone phare de Xiaomi, qui était préchargé avec HyperOS. Pour ceux qui ne le savent pas, discutons de HyperOS pour mieux comprendre.

Xiaomi HyperOS, qu’est-ce que c’est vraiment?

Xiaomi a récemment dévoilé la liste des appareils qui recevront la mise à jour de la version développeur HyperOS en Chine le mois prochain. Cette annonce fait suite au lancement du nouveau HyperOS de Xiaomi en octobre, introduit aux côtés du dernier téléphone phare de la société, le Xiaomi 14. Le nouveau HyperOS est préinstallé sur le Xiaomi 14. Cela fait partie des efforts étendus de Xiaomi pour créer un écosystème intelligent pour les humains, les voitures et les maisons.

Lors de l’événement de lancement, Xiaomi a détaillé que HyperOS est le résultat de sept années de développement. La société a mis l’accent sur quatre objectifs principaux. Ils comprennent la refonte de bas niveau, la connectivité intelligente multiplateforme, l’intelligence proactive et la sécurité de bout en bout. L’accent principal est mis sur la fourniture de performances optimales, garantissant une expérience utilisateur cohérente et permettant une connectivité transparente entre tous les appareils Xiaomi.

HyperOS a subi une restructuration substantielle dans des domaines clés. Ces domaines comprennent le système de fichiers, la gestion de la mémoire, le sous-système d’imagerie et le système de mise en réseau. Les améliorations sont destinées à optimiser les capacités matérielles pour fournir des performances optimales. Basé sur Linux et le système Vela de Xiaomi, HyperOS est caractérisé par sa légèreté. Dans l’ensemble, il occupe seulement 8,75 Go d’espace. Xiaomi prévoit que le nouveau système d’exploitation améliorera le temps de démarrage et la gestion des périphériques en arrière-plan. Il introduira également des fonctionnalités telles que la personnalisation de l’écran de verrouillage et la fonctionnalité multi-appareils tout en améliorant considérablement les mesures de confidentialité.

Quels sont les appareils Xiaomi éligibles pour recevoir HyperOS?

Le rapport de Gizmochina a énuméré les 11 appareils qui recevront la mise à niveau de la version développeur vers HyperOS en décembre. Cette initiative s’inscrit dans l’engagement de Xiaomi à étendre le nouveau système d’exploitation à une gamme de ses appareils. Étant donné que la liste comprend différents produits Xiaomi, les utilisateurs de ces appareils peuvent anticiper l’arrivée de HyperOS le mois prochain, offrant des performances, une connectivité et une expérience utilisateur améliorées à leur écosystème Xiaomi.

Xiaomi 12S Ultra

12S Pro

12S

Xiaomi 12 Pro

12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Redmi K50 Ultra

K50 Gaming Edition

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Notre avis

Notre avis, la présentation par Xiaomi des appareils qui recevront la mise à jour de la version développeur HyperOS en Chine le mois prochain marque une étape importante dans l’expansion de la portée de son nouveau système d’exploitation. Avec pour objectif d’améliorer les performances, la connectivité et l’expérience utilisateur, HyperOS est au premier plan de la vision de Xiaomi pour un écosystème intelligent complet. Étant donné que la liste comprend différents produits Xiaomi, y compris le récemment lancé Xiaomi 14, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience optimisée et fluide sur l’ensemble de leurs appareils Xiaomi. Cette initiative souligne l’engagement de Xiaomi à fournir une technologie de pointe et des fonctionnalités à sa base d’utilisateurs.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :