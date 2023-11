Redmi Buds 5 Pro Lancés Avec Double Pilote et Annulation de Bruit Active de 52dB

Comme prévu, Redmi a dévoilé les Redmi Buds 5 Pro lors de la présentation qui a également introduit la série Redmi K70 et la Redmi Watch 4. Les nouveaux écouteurs sont une version haut de gamme des Redmi Buds 5 lancés plus tôt cette année. Les écouteurs sont présentés dans une boîte de charge élégante et ont un design rond en forme de galet. Pour justifier leur approche « haut de gamme », nous avons un design coaxial à double unité en céramique dans les écouteurs. Ils combinent un tweeter électronique en céramique piézoélectrique de 10 mm et un subwoofer dynamique plaqué titane de 11 mm. Le design garantit des aigus clairs et des basses puissantes. (Source).

Caractéristiques et caractéristiques principales des Redmi Buds 5 Pro

Curieusement, les Redmi Buds 5 Pro ont reçu l’approbation de trois grandes autorités audio. Les écouteurs ont reçu des certifications audio professionnelles de Zhenpin Master Tape et Zhenpin Space Audio de QQ Music, de NeatEase Cloud Sound de NetEase Cloud Music et de Viper Atmos de Kugou Music. Les écouteurs prennent en charge Bluetooth 5.3 LE et LHDC 5.0, Dual Mode et Hi-Res Audio. Toujours en ce qui concerne les fonctionnalités audio, les nouveaux écouteurs Pro sont équipés d’une acoustique à double moteur et d’une réduction du bruit dans l’espace profond.

Redmi a développé un algorithme puissant qui améliore la structure acoustique globale et la qualité audio. Il améliore également les capacités de réduction du bruit dans la fonction d’annulation active du bruit. Selon l’entreprise, les écouteurs atteignent une profondeur de réduction du bruit maximale de 52 dB. Ils prennent en charge l’ajustement adaptatif de l’IA et offrent une latence faible de 49 ms, ainsi qu’une bande de fréquence de réduction du bruit de 4 kHz et une résistance au bruit de vent de 9 m/s pour les appels.

Les Redmi Buds 5 Pro offrent une autonomie de batterie de 38 heures. Chaque écouteur peut durer jusqu’à 10 heures au total, et combinés avec l’étui, ils permettent une endurance totale de 38 heures. Ils prennent en charge une charge rapide, et une charge de 5 minutes suffit pour 2 heures de lecture de musique en continu.

Édition spéciale Gaming des Redmi Buds 5 Pro

Curieusement, Redmi propose également des éditions spéciales pour les jeux. Elles offrent une compatibilité avec plusieurs appareils et disposent d’une liaison de transmission indépendante de 2,4 GHz avec une latence ultra basse de 20 ms, ainsi que d’un codec audio sans perte LHDC de niveau CD pour une expérience de jeu améliorée. Il y a également une réduction du bruit à double moteur qui permet de maintenir une qualité audio claire même dans des environnements bruyants.

Les écouteurs sont certifiés IP54 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Tarifs et disponibilité

Les Redmi Buds 5 Pro standard coûtent 399 CNY ($56) et sont vendus en options de couleur Noir, Blanc et Bleu. L’édition Gaming coûte 499 CNY ($70). Elle est disponible en précommande et les ventes réelles commenceront le 5 décembre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :