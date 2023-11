Redmi K70E sera rebrandé en POCO X6 Pro pour les marchés mondiaux

Xiaomi vient de dévoiler la série Redmi K70 en Chine avec les modèles Redmi K70E, K70 et K70 Pro. Chaque appareil possède ses propres caractéristiques et particularités. Ils devraient finir par arriver sur les marchés mondiaux, mais on ne sait pas encore quand cela se produira. Cependant, une nouvelle certification NBTC laisse penser à un possible changement de nom pour le Redmi K70E, qui pourrait devenir le POCO X6 Pro en dehors de la Chine. (Source).

Le POCO X6 Pro apparaît sur les certifications NBTC et BIS – Il s’agit d’un Redmi K70E rebaptisé

Le smartphone avec le numéro de modèle 2311DRK48G est apparu sur la certification NBTC en Thaïlande sous le nom de POCO X6 Pro. Vous pouvez vous demander quel est le lien entre ce dispositif et le Redmi K70E. Eh bien, le Redmi K70 chinois a le numéro de modèle 2311DRK48C. La seule différence entre ces deux modèles réside dans les lettres « G » et « C » à la fin. La lettre « G » signifie marchés mondiaux, tandis que la lettre « C » signifie Chine. Pour ajouter plus de contexte, une version indienne avec un numéro de modèle similaire 2311DRK48I a passé la certification BIS locale. Dans ce cas, l’id se termine par « I », représentant le marché indien. Ces trois téléphones sont identiques. Cependant, il aura la désignation Redmi K70E en Chine et POCO X6 Pro ailleurs.

Compte tenu de cela, nous pouvons déjà en dire beaucoup sur les caractéristiques du POCO X6 Pro. Le téléphone sera doté d’un écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, l’appareil embarquera le processeur MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Il disposera de jusqu’à 16 Go de RAM et de 1 To de stockage interne. Le dispositif sera alimenté par une batterie de 5 500 mAh avec prise en charge de la charge rapide 90W.

C’est un développement intéressant pour la série POCO X Pro qui est passée d’un flagship abordable à des smartphones puissants de milieu de gamme dans les dernières itérations. Le récent POCO X5 Pro est un smartphone décent, mais ses performances ne sont pas à la hauteur de celles du Redmi K70E. Selon le prix, cet appareil pourrait être une option intéressante pour ceux qui recherchent un hardware décent.

