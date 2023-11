Redmi Book 14 et 16 (2024) arrivent avec le 13e Intel Core i5 et bien plus encore

Xiaomi a dévoilé une multitude de nouveaux produits, notamment la série Redmi K70, la Redmi Watch 4 et les Buds 5 Pro. La société a également profité de l’occasion pour mettre à jour sa série Redmi Book en Chine. Aujourd’hui, l’entreprise a présenté les nouvelles éditions du Redmi Book 14 et du Redmi Book 16 (2024) avec une série d’améliorations. Ils sont dotés d’écrans au format 16:10, de processeurs Intel Core i5 de 13e génération et bien plus encore. Sans plus tarder, plongeons dans les caractéristiques et découvrons ce que ces appareils ont à offrir. (Source).

Processeur Intel Core i5 de 13e génération pour assurer des performances pour tous les besoins informatiques

Le Redmi Book 14 et le Redmi Book 16 sont tous deux équipés d’écrans au format 16:10 avec une gamme de couleurs sRGB de 100% et une prise en charge de Dolby Vision. Ils présentent respectivement des écrans de 14″ et 16″ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, les deux sont alimentés par le processeur Intel Core i5-13500H de 13e génération cadencé à 3,5 GHz. Ils disposent de jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et de 1 To de stockage SSD PCIe 4.0. Le processeur garantit des performances suffisantes pour la plupart des besoins informatiques actuels. Il s’agit d’une puce puissante qui peut être utilisée même pour des jeux légers.

Les deux ordinateurs portables fonctionnent sous Windows 11, mais ils offrent également un accès à la connexion intelligente HyperOS de Xiaomi. Cela permet une interconnexion en tête-à-tête des appareils et une prise en charge multi-appareils pour une intégration complète. Encore une fois, cela fait partie des efforts de Xiaomi pour construire un écosystème solide avec son nouveau HyperOS.

Caractéristiques du Redmi Book 14 et du Redmi Book 16

En termes de caractéristiques uniques, le Redmi 14 propose un écran 2,8K de 14″ avec une résolution de 2 880 x 1 800 pixels et une luminosité maximale de 300 nits. L’écran prend en charge Dolby Vision, DC Dimming et bien plus encore. Quant au Redmi Book 16, il dispose d’un écran de 16″ avec une résolution de 2,5K de 2 560 x 1 600 pixels. Celui-ci offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 400 nits. Bien sûr, il prend également en charge Dolby Vision.

Les deux ordinateurs portables sont équipés de 16 Go de RAM LPDDR5 avec des SSD de 512 Go/1 To pour le stockage. Ils fonctionnent tous les deux sous Windows 11 Home et disposent d’un clavier rétroéclairé avec des touches de 1,5 mm et d’un scanner d’empreintes digitales. Les deux unités sont équipées d’une webcam 1080, et la prise casque 3,5 mm est incluse. Les appareils sont également dotés de quatre microphones intégrés, de deux haut-parleurs de 2 W et de la prise en charge de Dolby Atmos.

En termes de connectivité, le Redmi Book 14 et le Redmi Book 16 offrent le Bluetooth 5.2, le Wi-Fi 6E, 2 x 2 MIMO, 1 x Thunderbolt 4, 2 x USB-A 3.2 Gen1, 1 x HDMI 2.1, 1 x USB 2.0 et la NFC. Les dimensions du Redmi Book 14 sont de 312,24 x 220,15 x 15,9 mm et il pèse 1,37 kg. Le Redmi Book 16 pèse un peu plus avec 1,68 kg et présente des dimensions de 355,2 x 248,5 x 15,9 mm.

Le Redmi Book 14 est doté d’une batterie de 56 Wh, tandis que le Book 16 est équipé d’une batterie de 72 Wh. Les deux sont fournis avec un chargeur rapide GaN de 100 W.

Prix et disponibilité

Le Redmi Book 14 (2024) est disponible en Silver Starlight et en gris étoile. Il commence à CNY 4 199 pour l’option avec 16 Go/512 Go ($592). La déclinaison avec 16 Go/1 To coûte environ CNY 4 499 ($635). Il est déjà en vente en Chine.

Le Redmi Book 16 (2024) est disponible en gris étoile avec un prix de départ de CNY 4 399 ($621) pour le modèle 16 Go/512 Go. Le modèle 16 Go/1 To coûte CNY 4 699 ($663). Les ventes du Redmi Book 16 commenceront le 1er décembre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :