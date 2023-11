Comment recharger la manette Sony PS5 [avec ou sans console]

La manette sans fil DualSense de Sony PlayStation 5 est l’une des meilleures manettes sans fil. Bien qu’il soit pratique d’avoir une manette sans fil, nous avons tous le problème de l’anxiété de la batterie.

Heureusement, les manettes DualSense de la PS5 sont toutes rechargeables et n’ont pas de batteries amovibles. Il existe plusieurs façons de charger votre manette PS5 et aujourd’hui, nous examinerons les différentes solutions que vous pouvez suivre pour charger votre manette PS5.

La meilleure partie de la possession de ces manettes sans fil DualSense est que vous pouvez facilement charger les manettes de différentes manières. Nous les avons répertoriées ci-dessous. Vous pouvez choisir la solution qui vous convient le mieux.

Comment charger la manette Sony PS5 DualSense en utilisant la PS5

La solution la plus basique et la plus courante pour charger votre manette PS5 consiste à la brancher sur la console PS5 et à charger la manette immédiatement.

Pour cela, il vous suffit de prendre un câble USB-C vers USB-A. Ensuite, branchez le côté USB-C du câble dans la manette et le côté USB-A dans le port USB-A de votre console PS5.

Les lumières de la manette clignoteront en orange. Assurez-vous également que votre console PS5 est allumée.

Comment charger la manette Sony PS5 lorsque la PS5 est en mode Repos

Si vous ne souhaitez pas laisser votre PS5 allumée tout le temps, vous pouvez mettre la PS5 en mode Repos et brancher votre manette pour la charger. Vous pouvez suivre ces étapes pour activer le mode Repos sur votre console PS5.

Prenez la manette PS5 et appuyez sur le bouton PS de votre manette.

Un menu des options d’alimentation apparaîtra sur le côté droit de l’écran.

Dans le menu, naviguez simplement et sélectionnez le mode Repos. La PlayStation 5 passera maintenant en mode Repos.

Cependant, ce n’est pas la fin. Vous devrez activer l’option d’alimentation USB pendant que la PS5 est en mode Repos. Voici les étapes à suivre.

A l’aide de la manette, naviguez et sélectionnez l’option Paramètres depuis votre écran d’accueil de la PS5.

Avec le menu Paramètres ouvert, sélectionnez l’option Systèmes.

Enfin, naviguez et sélectionnez l’option Économie d’énergie.

Assurez-vous que le curseur est activé pour la fonction Fournir de l’énergie aux ports USB.

Désormais, lorsque la PS5 est en mode Repos, vous pouvez brancher votre manette dans la PS5 via le câble USB et charger la manette DualSense immédiatement.

Comment charger la manette Sony PS5 sans console

En utilisant un bloc de charge

Vous pouvez utiliser cette solution pour charger vos manettes PS5 si vous n’êtes pas près de votre console PS5. Cette solution consiste simplement à utiliser le câble USB et à brancher une extrémité dans la manette et l’autre extrémité dans le bloc de charge de votre téléphone ou même de votre ordinateur portable. Cette solution fonctionne parfaitement bien pour votre manette DualSense PS5.

De plus, vous pouvez brancher votre manette PS5 dans le port USB de votre PC ou dans une batterie externe pour charger la batterie de la manette. La manette se chargera comme prévu – comme tous les autres appareils qui peuvent se charger de cette manière.

En utilisant la station de charge DualSense

Si, pour une raison quelconque, aucune des solutions de charge pour vos manettes DualSense PS5 ne vous convient, la meilleure solution consiste à vous procurer la station de charge DualSense. Il s’agit d’une petite station de charge pratique que vous pouvez utiliser pour maintenir votre manette DualSense en charge lorsque vous ne l’utilisez pas.

Vous pouvez facilement obtenir la station de charge pour vos manettes DualSense sur le site officiel de PlayStation. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour découvrir la station de charge. La station de charge DualSense de vos manettes PS5 vous coûtera 29,99 $.

Une fois que vous avez la station de charge, assurez-vous que la station de charge est branchée sur une source d’alimentation. Ensuite, placez simplement vos manettes PS5 sur la station de charge. Il y a des broches de connexion au bas de la manette. Assurez-vous de les aligner correctement avec les broches de la station de charge.

Capacité de la batterie DualSense et temps de charge

Si vous possédez la manette DualSense, elle a une capacité de batterie de 1 650 mAh. Cependant, si vous possédez la manette DualSense Edge sans fil, elle est livrée avec une batterie de 1 050 mAh. Une manette DualSense sans fil entièrement chargée pour votre PS5 fonctionnera sans interruption pendant 12 heures. Cependant, vous devrez charger la manette DualSense pendant environ 3 heures pour une capacité maximale.

Pensées finales

Cela conclut tout ce que vous devez savoir sur les différentes solutions que vous pouvez suivre pour charger votre manette sans fil DualSense pour votre PS5.

De toutes les solutions mentionnées ci-dessus, quelle est la solution la plus pratique pour charger votre manette DualSense PS5? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

Articles connexes:

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :