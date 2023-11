Xiaomi dévoile le Redmi K70 Pro : Un téléphone phare avec des fonctionnalités impressionnantes

Lors d’un grand événement aujourd’hui, Xiaomi a dévoilé trois nouveaux téléphones. Parmi eux se trouve le Redmi K70 Pro, qui est le modèle haut de gamme de la gamme. Et en tant que modèle haut de gamme, il présente des caractéristiques meilleures que le modèle de base et le K70E d’entrée de gamme.

En ce qui concerne le saut générationnel, le Redmi K70 Pro est un véritable successeur du K60 Pro. Il apporte une puce améliorée, une meilleure configuration de caméra, des fonctionnalités logicielles améliorées et, surtout, un excellent écran. Mais comme son prédécesseur, les prix restent extrêmement compétitifs.

Points forts du Redmi K70 Pro

Il y a beaucoup de choses que Xiaomi a bien fait avec le nouveau Redmi K70 Pro. Jetez un coup d’œil aux points forts principaux du smartphone pour avoir une idée de ce qu’il peut apporter :

Écran impressionnant

Le Redmi K70 Pro dispose du même écran que le K70 de base. Cela signifie qu’il présente un écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1440p. Xiaomi a collaboré avec TCL pour cet écran, ce qui le rend très capable d’offrir une expérience visuelle améliorée.

Pour les joueurs, l’écran offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il prend même en charge le 12 bits, ce qui le rend capable d’offrir 68,7 milliards de couleurs. Pour offrir la meilleure expérience visuelle même dans des conditions d’éclairage difficiles, le K70 Pro bénéficie d’une notation de luminosité maximale de 4000 NITS. C’est la luminosité maximale actuelle pour les smartphones.

Pour offrir une expérience d’affichage encore meilleure, le K70 Pro est alimenté par un algorithme d’IA. Il peut améliorer certains applications et jeux vidéo sélectionnés, ce qui conduira à une meilleure expérience globale du contenu.

Matériel haut de gamme du Redmi K70 Pro

Xiaomi n’a pas lésiné sur le hardware du Redmi K70 Pro. Il est équipé du dernier processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Cela signifie que vous pouvez profiter d’une performance de jeu supérieure sur l’appareil. De plus, toutes les applications gourmandes en ressources devraient s’adapter facilement au smartphone.

En ce qui concerne la mémoire et le stockage, la version de base du K70 Pro est livrée avec 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.0. En revanche, l’unité haut de gamme dispose de 24 Go de RAM et de 1 To de stockage. Cette combinaison de stockage et de RAM rend la déclinaison haut de gamme parfaitement capable de gérer des charges extrêmes.

À ce sujet, le Redmi K70 Pro dispose d’une configuration de refroidissement robuste. Ce système de refroidissement permet de maintenir les composants au frais pendant les charges élevées. Comme le décrit Xiaomi, l’appareil dispose d’une grande zone de refroidissement de 5000 mm carrés. Avec la chambre à vapeur, ce système de refroidissement offre une plus grande surface de dissipation de la chaleur. Cela se traduira par une meilleure efficacité.

Configuration de caméra professionnelle

À l’arrière, le Redmi K70 Pro dispose du même appareil photo principal que le modèle de base. Il s’agit d’un capteur de 50 MP équipé d’une ouverture f/1.6 et d’une stabilisation optique de l’image (OIS). Avec une taille de capteur de 1/1,55 pouce, l’appareil photo peut capturer des détails impressionnants. Un capteur téléobjectif de 50 MP accompagne le capteur principal, ce qui permet un zoom optique réel de 2x.

Le dernier appareil photo à l’arrière est un objectif ultra grand-angle de 12 MP. Et à l’avant, le K70 Pro dispose du même capteur de 16 MP que nous avons pu voir dans la série K60.

Batterie, chargement et autres fonctionnalités du Redmi K70 Pro

Sous le capot, le K70 Pro est équipé d’une batterie de grande capacité de 5000 mAh. Il prend en charge la charge rapide de 120 watts, ce qui permet de passer de 0% à 100% en seulement 18 minutes. En ce qui concerne le logiciel, le téléphone démarre sur le tout nouveau HyperOS, qui est basé sur Android 14. Les autres points forts de l’appareil incluent le Bluetooth 5.3, le NFC et le double emplacement nano-SIM.

Prix et disponibilité du Redmi K70 Pro

Le Redmi K70 Pro est proposé à partir de CNY3299, soit environ 465 dollars américains. En revanche, la version haut de gamme avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage est affichée à CNY4399, soit environ 620 dollars américains. Il est disponible en trois couleurs : bleu, blanc et blanc.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :