Honor Magic6 obtient la certification 3C – Confirmé avec une charge de 66W

La série Honor Magic5 est arrivée plus tôt cette année et apparemment, Honor est prêt à présenter de nouveaux smartphones dans sa série premium. La dernière série de smartphones phares sera commercialisée sous le nom de Honor Magic6 et apparemment, l’appareil qui porte ce nom a été certifié par l’autorité chinoise 3C. Habituellement, la mention de cette certification indique une révélation imminente. Étant donné que la saison des smartphones phares 2024 a commencé avec la révélation du Xiaomi 14, nous ne serions pas surpris de voir Honor lancer la série Magic6 un peu plus tôt cette fois-ci. Cela dit, le Honor Magic6 a été repéré sur 3C avec une charge de 66W et quelques détails ont été révélés. (Source).

Honor Magic6 confirmé avec une charge rapide de 66W

La certification 3C répertorie le Honor Magic6 en tant que BVL-AN00 et détaille son chargeur – un adaptateur HN-110600C00 et HW-110600C02 capable de fournir une vitesse de charge maximale de 66W (11V/6). Le téléphone peut également délivrer une charge de 10W et 40W. Fait intéressant, il s’agit de la même puissance que l’adaptateur fourni avec le Honor Magic5 Pro. Donc en termes de charge, nous ne constatons pas une grande amélioration par rapport à la série Honor Magic5. Cependant, soyons réalistes, une charge de 66W est suffisamment rapide pour la plupart des utilisateurs.

Des rapports antérieurs suggéraient que le Honor Magic6 augmenterait la vitesse de charge à 80W. Cependant, cela n’est pas le cas avec cette déclinaison particulière. Quoi qu’il en soit, nous n’excluons pas une telle mise à niveau. Peut-être pourrait-elle être intégrée au Honor Magic6 Pro qui, comme d’habitude, sera le smartphone le plus haut de gamme de la gamme.

Les détails sur la série Honor Magic6 sont encore rares à ce stade. Cependant, nous pouvons nous attendre à des déclinaisons avec le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Honor a conquis une bonne part du marché chinois avec ses sorties récentes. Nous nous attendons à ce que la série Magic6 soit une étape déterminante dans la volonté de l’entreprise de se hisser parmi les grands en Chine. Évidemment, nous prévoyons une sortie mondiale plus tard.

Pour l’instant, il n’y a pas beaucoup de détails disponibles sur la série Magic6. Cependant, si ces appareils sont effectivement sur le point d’arriver, nous nous attendons à ce que plus de caractéristiques soient dévoilées.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :