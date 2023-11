RCS sur iPhones et Android : Des coches bleues partout

Pendant longtemps, Apple a résisté au successeur des SMS, RCS, et a été critiqué par Google à cet égard. Mais finalement, en 2023, un revirement surprenant : Apple prévoit d’utiliser RCS en plus de son propre service iMessage très similaire. Nous allons vous expliquer comment utiliser RCS sur votre smartphone et ce que cette technologie signifie pour l’avenir d’iMessage et des messagers tels que WhatsApp.

Qu’est-ce que RCS et comment ça marche ?

RCS signifie « Rich Communication Services » et est un protocole de communication développé comme successeur des SMS. Contrairement aux messages texte classiques (SMS), il offre des fonctionnalités de chat, des contenus similaires aux MMS tels que des images et des métadonnées comme une confirmation de lecture ou des indications sur l’écriture d’un message. Bref, tout ce que les messagers modernes comme WhatsApp, Signal ou Telegram peuvent faire. Avec RCS, vous avez la possibilité de profiter de tous les avantages sans utiliser de messager et sans partager vos données de manière douteuse.

Un groupe d’opérateurs de téléphonie mobile, dirigé par la GSMA (GSM Association), a développé RCS – une extension technique de la norme GSM.

Les caractéristiques les plus importantes sont :

Échange de messages texte avec confirmations de lecture, indications de saisie ou options de réponse

Chats de groupe

Transfert d’images, de vidéos, de fichiers audio ou d’autres types de documents

Communication chiffrée

Appels vidéo HD

Compatibilité multiplateforme sur tous les appareils et systèmes d’exploitation

RCS permet des messages riches entre iPhone et Android

iMessage est un service de messagerie instantanée propriétaire développé par Apple, qui fonctionne uniquement entre les appareils Apple (iPhone, iPad, Mac) et qui rappelle les fonctionnalités de RCS. Cependant, iMessage n’est pas disponible sur les smartphones Android, ce qui limite la communication entre iOS et Android et rend nécessaire l’utilisation d’autres messagers tels que WhatsApp ou Telegram si vous souhaitez envoyer autre chose qu’un simple message texte.

Apple permettra désormais la communication avec tous les smartphones Android en intégrant RCS, de sorte que les utilisateurs d’iPhone et les utilisateurs d’Android pourront communiquer entre eux dans les applications de messagerie fournies par leur système d’exploitation. Comme les SMS, mais en mieux. ????

RCS von Android zu iPhone

Quels avantages RCS offre-t-il à iMessage ?

L’intégration directe dans iMessage offre plusieurs améliorations significatives par rapport aux SMS/MMS traditionnels et aux autres applications de chat :

Fonctions de messagerie multiplateformes

Les iPhones et les appareils Android peuvent utiliser les mêmes fonctionnalités d’iMessage telles que les confirmations de lecture, les indications de saisie en direct, les messages audio, les appels vidéo HD et d’autres fonctionnalités. Transfert plus rapide

RCS permet une messagerie plus rapide et plus fiable, car elle fonctionne sur le réseau de données mobile au lieu de l’infrastructure SMS plus lente. Le transfert se fait presque en temps réel et avec une remise fiable. Meilleur transfert de médias et de documents

La bande passante mobile utilisable est de plusieurs mégabits par seconde (selon l’emplacement). Chats de groupe entre iOS et Android

Beaucoup attendaient cela – les chats de groupe dans iMessage sont désormais possibles sur toutes les plateformes, pas seulement sur les appareils Apple iOS ou macOS. Meilleure sécurité et chiffrement de bout en bout

Le chiffrement de bout en bout peut être utilisé pour protéger la vie privée. Les SMS et les MMS n’offrent pas cette fonction de sécurité.

RCS remplace-t-il iMessage ?

Non. iMessage restera disponible et pourrait même avoir des fonctionnalités supplémentaires par rapport à RCS. RCS ne remplace qu’iMessage, mais on peut s’attendre à ce que toutes les fonctionnalités essentielles d’un messager soient disponibles avec RCS. Lorsque vous envoyez un message à un autre utilisateur d’iPhone, iMessage est toujours utilisé. Si vous échangez des messages avec un utilisateur d’Android, l’iPhone utilisera RCS à l’avenir. Si votre interlocuteur n’a pas de smartphone du tout, le message sera envoyé via SMS et MMS.

Les utilisateurs d’Android continueront probablement à avoir une bulle verte autour de leurs messages sur les iPhones au sein d’un groupe. Apple a clairement indiqué que iMessage ne serait pas disponible pour les utilisateurs d’Android, mais que le service RCS sera simplement intégré en plus. Cependant, ce sont de très bonnes nouvelles, car cela pourrait réduire le nombre de messagers que vous avez sur votre téléphone pour être vraiment joignable par tous.

WhatsApp est largement répandu, mais suscite des préoccupations concernant la protection des données chez de nombreuses personnes, qui préfèrent Threema ou Signal.

Messenger sur iPhone

Quand RCS sera-t-il disponible pour Apple ?

Apple a annoncé à 9to5mac que l’intégration devrait avoir lieu plus tard en 2024, probablement en septembre ou octobre avec une nouvelle version d’iOS.

Au final : Plus de confort et une meilleure expérience utilisateur

L’ouverture d’iMessage à RCS et la collaboration industrielle entre Google, Samsung et Apple sont des avancées significatives. Cela permet aux utilisateurs d’iPhone et d’Android de communiquer de manière moderne sans restrictions ni difficultés.

À l’avenir, la messagerie fluide et la communication commune seront mises en avant, indépendamment du smartphone ou du système d’exploitation. RCS permet à tous d’envoyer des textes simples, des photos, des vidéos, des notes vocales, des documents ou des chats de groupe. La technologie offre une amélioration significative du confort de l’utilisateur et une expérience de messagerie améliorée sur toutes les plateformes.

Est-ce que cela signifie la fin des messagers établis tels que WhatsApp ou Telegram ? Nous ne le pensons pas, car ils offrent encore plus de confort et de fonctionnalités que RCS seul. Cependant, la possibilité d’envoyer des fichiers plus volumineux à des amis pourrait être intéressante. Même avec les messagers modernes, cela reste souvent compliqué.

