realme GT5 Pro confirmé avec une charge filaire de 100W et une charge sans fil de 50W

realme se prépare à présenter le smartphone phare realme GT5 Pro la semaine prochaine. L’appareil pourrait coûter environ 3 499 CNY, ce qui équivaut à 490 $. C’est un prix décent compte tenu des caractéristiques du téléphone. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et dispose également d’une caméra téléobjectif périscopique de 50 MP. Aujourd’hui, realme a confirmé quelques détails qui rendent l’offre encore plus attrayante. Le realme GT5 Pro conservera la tradition de cette série de smartphones et proposera une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W.

realme GT5 Pro est doté d’une recharge filaire de 100 W, d’une recharge sans fil de 50 W et d’une solution de refroidissement avancée

realme compte maintenir l’excitation jusqu’à la semaine prochaine lorsqu’il lancera le realme GT 5 Pro. Les teasers officiels confirment un téléphone doté d’une énorme batterie de 5 400 mAh qui peut être chargée de 0% à 50% en seulement 12 minutes grâce à une charge de 100W.

Selon realme, la capacité totale de cette batterie est suffisante pour permettre au téléphone de faire fonctionner le jeu Honor of Kings pendant 8 heures d’affilée. Le bon ajout ici est la charge sans fil de 50W. Cette fonctionnalité est souvent présente dans les smartphones haut de gamme, il est donc agréable de voir realme l’intégrer dans un domaine plus abordable.

L’un des posters de l’entreprise confirme également l’utilisation d’une solution de refroidissement VC avec une surface de 12 000 mm² de matériaux superposés. Cela permettra de maintenir les températures du Snapdragon 8 Gen 3 sous contrôle. L’utilisation d’une solution de refroidissement passive pourrait réduire l’apparition d’une limitation thermique après de longues heures d’utilisation intensive.

realme GT5 Pro, un flagship intéressant avec un bon rapport qualité-prix

Le realme GT5 Pro comprendra un écran OLED de BOE. De plus, il sera doté de l’appareil photo Sony LYT-900 avec prise en charge OIS. L’appareil recevra un capteur ultralarge de 8 MP et un appareil photo téléobjectif IMX890 de 50 MP. Ce dernier sera doté d’un zoom optique 3x et d’un zoom numérique 120x. On s’attend à ce que l’appareil comprenne jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0.

Digital Chat Station, qui a une solide réputation, annonce un prix de départ d’environ 490 $. Compte tenu de cela, ce serait une excellente option par rapport à des appareils comme le Xiaomi 14 et l’iQOO 12 qui sont équipés du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et ont un prix de départ de 3 999 yuans. Bien sûr, il faut prendre cette information avec des pincettes. realme confirmera tous les détails restants d’ici le 7 décembre. D’ici là, nous nous attendons à ce que la marque nous tease avec plus de caractéristiques.

