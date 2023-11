Redmi K70E : Monstre abordable avec un écran OLED époustouflant et une puissance hardware impressionnante

Xiaomi a organisé aujourd’hui un grand événement de lancement. Lors de cet événement, la marque a lancé la gamme Redmi K70, comprenant les modèles Redmi K70E, K70 et K70 Pro. Alors que la plupart des regards se tournent vers le modèle Pro, le K70E semble être une entrée solide pour la gamme.

Parmi les points forts principaux, le Redmi K70E offre un grand écran OLED, embarque le Dimensity 8300 Ultra, propose jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et s’appuie sur de nombreux éléments pour lesquels la gamme K60 était connue. Et tout cela est proposé à partir de CNY1999, soit environ 282 $US.

Points forts principaux du Redmi K70E

Il y a beaucoup de choses que Xiaomi a bien faites avec le Redmi K70E, surtout à un prix aussi attractif. Voici un aperçu des principales caractéristiques de ce monstre budgétaire :

Bel écran OLED

À l’avant, le Redmi K70E est doté d’un grand écran OLED de 6,67 pouces. Il présente une résolution de 1,5K, ce qui devrait permettre des visuels nets et détaillés. De plus, l’écran a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui permet à l’affichage d’offrir une expérience de visionnage fluide et agréable.

De plus, l’écran du K70E a une luminosité maximale de 1800 NITS, assurant une visualisation adéquate même dans des conditions d’éclairage difficiles. Il dispose également d’un superbe HDR dynamique avec un renforcement de la luminosité 8x. L’écran offre également une précision des couleurs exceptionnelle et des capacités de protection oculaire.

Pour être précis, l’écran du Redmi K70E a une notation JNCN de 0,31 et une notation Delta E d’environ 0,43. Ces notations sont plutôt louables pour un smartphone de cette gamme de prix.

Xiaomi a intégré une réduction de la lumière bleue au niveau hardware dans le Redmi K70E. Cela, combiné à la modulation de largeur d’impulsion haute fréquence de 1920 Hz, garantira un visionnage confortable même la nuit. De plus, l’écran dispose de fonctionnalités de protection oculaire basées sur un logiciel. Ces éléments permettent au smartphone d’obtenir une notation S++ dans la catégorie de convivialité pour la santé visuelle.

En ce qui concerne les autres points forts de l’écran, il dispose d’une gradation sur dix niveaux et d’un taux d’échantillonnage tactile instantané de 2160 Hz. Cela permettra d’améliorer encore les visuels et l’expérience sur le K70E.

Matériel puissant du Redmi K70E

Sous le capot, le Redmi K70E est équipé du SoC Dimensity 8300 Ultra de MediaTek. Celui-ci a été fabriqué avec le processus 4 nm de TSMC, ce qui le rend capable de fournir des performances de niveau flagship.

Pour permettre au chipset d’offrir ses meilleures performances, Redmi l’associe à 16 Go de RAM LPDDR5x sur le K70E. Outre les performances brutes, le nouveau chipset apporte une large gamme de fonctionnalités liées à l’IA. Cela comprend des portraits AI, une saisie AI, de grands modèles AI Xiao, une recherche d’album AI, et bien plus encore.

En ce qui concerne les performances, le Redmi K70E dispose d’un matériau de refroidissement en graphite haute puissance pour son système de refroidissement. Il bénéficie d’un taux de conductivité thermique impressionnant de 1500 W/mK, permettant au chipset d’être efficace même en cas de charges élevées. Xiaomi a associé cela à la chambre à vapeur en acier inoxydable de 5000 mm carrés.

En ce qui concerne le stockage, le K70E est disponible avec jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0. Cette combinaison de RAM et de stockage permettra au téléphone de gérer la plupart des applications consommatrices de ressources.

Configuration de l’appareil photo

À l’arrière, le Redmi K70E est doté d’une configuration à triple caméra. Ce système comprend le capteur principal OV64B de 64 MP, qui possède une stabilisation d’image optique (OIS). Un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP accompagnent le capteur principal de 64 MP.

Pour les selfies et les appels vidéo, le K70E dispose d’un appareil photo de 16 MP à l’avant. Il est logé sous un poinçon central en haut de l’écran.

Batterie, système d’exploitation et autres fonctionnalités du Redmi K70E

Une batterie de 5500 mAh alimente les composants internes du Redmi K70E. Elle prend en charge une charge rapide de 90 watts, ce qui permet au téléphone de passer de 0 % à 100 % en peu de temps. L’appareil prend également en charge l’algorithme Sea Star de Xiaomi. Cet algorithme préserve plus de 90 % de la capacité de la batterie même après 1000 cycles.

Le Redmi K70E est doté de la fonction Smart Charging Engine. Cette fonctionnalité prolonge la durée de vie de la batterie en surveillant les sessions de charge. En ce qui concerne le logiciel, le smartphone démarre sur HyperOS dès sa sortie de la boîte. Il est basé sur Android 14.

Malgré ses composants puissants, le K70E a un profil élégant. Pour être précis, il ne mesure que 8,05 mm d’épaisseur. Il en va de même pour le poids. L’appareil ne pèse que 198 grammes.

Les autres caractéristiques du Redmi K70E comprennent les haut-parleurs stéréo, le moteur linéaire sur l’axe des X, la télécommande infrarouge et des capacités NFC complètes.

Prix et disponibilité

Le prix de base du Redmi K70E est de CNY1999, soit environ 282 $US. Cette version est livrée avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. L’option avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage est disponible pour CNY2199, soit environ 310 $US. En revanche, la version haut de gamme avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage est de CNY2599, soit environ 366 $US.

Toutes les déclinaisons du K70E sont actuellement en vente en Chine. Et si vous vous demandez, les appareils sont disponibles en trois options de couleur : Clear Snow, Ink Feature et Shadow Green.

