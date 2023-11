Redmi K70 et K70 Pro émergent en images en direct montrant la refonte de la caméra

Xiaomi se prépare à présenter la série Redmi K70 le 29 novembre. À quelques heures seulement des nouveaux smartphones, les fuites se multiplient. La gamme sera composée de trois smartphones, le Redmi K70E, K70 et K70 Pro. Aujourd’hui, le Redmi K70 et le K70 Pro sont apparus dans des images en direct qui montrent certains des aspects les plus intéressants de ces appareils. Grâce aux images, nous pouvons voir leur écran sans bordure, ainsi qu’une refonte majeure pour l’arrière et le module de caméra. Il y a aussi quelques détails sur les caractéristiques qui ont été clarifiés dans cette fuite. Alors sans plus tarder, plongeons dans les détails.

Redmi K70 et K70 Pro – Des images en direct montrent un écran sans bordure, un agencement de caméra et révèlent des détails sur les caractéristiques comme HyperOS et Snapdragon 8 Gen 3

Le Redmi K70 et le K70 Pro seront tous deux équipés d’écrans AMOLED de 6,67 pouces avec un trou perforé et des dos en verre avec un motif givré. L’arrière présente également une conception de caméra mise à jour avec une grande île de caméra en verre et trois objectifs, chacun logé dans son propre anneau métallique. Le quatrième découpage est destiné au flash LED. Les deux modèles de Redmi K70 auront des caméras principales de 50 MP avec stabilisation optique de l’image.

Le modèle Pro offrira une caméra portrait 2x et un objectif ultra grand angle tandis que le K70 classique offrira plutôt une caméra IA de 2 MP. Fait intéressant, l’image fuitée montre une grande île de caméra pour le design. C’est une rupture majeure par rapport au rectangle utilisé dans les précédents smartphones de la série Redmi K. Les images en direct montrent également l’écran avec des bordures minimales.

Le menu des paramètres des smartphones confirme également qu’ils seront tous fournis avec Xiaomi HyperOS 1.0.1 basé sur Android 14 ainsi que 12 Go de RAM. À l’intérieur, le Redmi K70 Pro sera équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Le Redmi K70 classique fonctionnera quant à lui avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Enfin, le Redmi K70E lancera le MediaTek Dimensity 8300 récemment annoncé par MediaTek. Nous nous attendons à ce que Xiaomi divulgue plus de détails à leur sujet dans les prochaines heures, lors de l’événement de lancement. Les trois nouveaux smartphones seront des rafraîchissements intéressants pour la série Redmi K et devraient apporter de la nouveauté dans le segment des « flagship-killers », qui regroupe des smartphones avec des caractéristiques haut de gamme mais plus abordables que d’habitude.

En plus de la nouvelle série Redmi K70, Xiaomi présentera également le nouveau Redmi Book 16 2024, la montre Redmi Watch 4 et les écouteurs Redmi Buds 5 Pro TWS.

