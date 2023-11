Samsung étend la mise à jour basée sur Android 14 de One UI 6.0 au Galaxy A24

Samsung se débrouille très bien avec le déploiement d’Android 14 et la société a ajouté un smartphone milieu de gamme abordable de plus au club d’Android 14. Le dernier téléphone à recevoir la mise à niveau logicielle tant attendue est le Galaxy A24 4G. Évidemment, la mise à niveau apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités ; poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur la nouvelle mise à niveau logicielle.

Le Galaxy A24 4G (SM-A245F) reçoit le nouveau logiciel avec le numéro de version A245FXXU3BWK3. Samsung a annoncé ce smartphone milieu de gamme en mai avec le système d’exploitation Android 13 et Android 14 est la première grande mise à niveau pour ce téléphone intelligent. Par conséquent, gardez à l’esprit qu’il nécessitera une grande quantité de données pour le téléchargement.

Au moment de la rédaction de cet article, la mise à jour est en cours de déploiement et disponible dans certains pays, dont les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Pakistan, l’Égypte, l’Irak, le Maroc et la Libye. Un déploiement plus large devrait commencer très prochainement. Elle est livrée avec un correctif de sécurité plus récent de novembre ainsi qu’une multitude de nouvelles fonctionnalités.

Parmi les changements, la mise à jour One UI 6 du Galaxy A24 comprend des fonctionnalités telles qu’une refonte des paramètres rapides, davantage de contrôles de personnalisation sur l’écran de verrouillage, une nouvelle police One UI Sans, de nouveaux emojis, un nouveau lecteur multimédia, des paramètres de batterie séparés et bien plus encore.

Vous pouvez consulter ici la liste complète des nouvelles fonctionnalités accompagnant One UI 6 et consulter ici les notes de version de One UI 6.

Si vous possédez le Galaxy A24, vous recevrez une notification OTA sur votre appareil une fois que la mise à jour sera disponible, ou vous pouvez vérifier manuellement les nouvelles mises à jour en accédant à Paramètres > À propos de l’appareil > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Assurez-vous de sauvegarder les données importantes avant d’installer la nouvelle mise à jour sur votre appareil. De plus, assurez-vous que votre téléphone est chargé à au moins 50 % en cas d’échec.

Articles connexes :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :