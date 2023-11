Redmi K70 – Couleurs violet et bleu révélées avant le lancement

La série Redmi K70 sera révélée dans quelques heures. Avec l’annonce officielle prévue pour aujourd’hui, le 29 novembre, Xiaomi nous tease avec des teasers. Aujourd’hui, l’entreprise a décidé de dévoiler quelques-uns des coloris à venir pour le Redmi K70. La marque a partagé des rendus qui confirment le modèle standard K70 dans son design violet et bleu. Le Redmi K70 présentera une immense île rectangulaire avec trois caméras alignées en formation carrée avec des LED. Le design fait une rupture majeure par rapport à la série Redmi K60. (Source).

Les couleurs bleue et violette du Redmi K70 dévoilées

Les couleurs révélées sont très élégantes et montrent que Redmi pariera sur une approche colorée pour la série K70. La couleur violette est belle, mais certains pourraient argumenter que la couleur bleue ressemble plus à du vert. Cependant, le téléphone a été certifié avec ces noms de couleur, donc la marque le vendra en tant que bleu même s’il ressemble à du vert. Les images révèlent également un appareil photo principal de 50 MP et une stabilisation optique de l’image qui assurera un enregistrement vidéo stable. Il est à noter que des images en direct divulguées précédemment confirment également un affichage sans bordure avec un poinçon pour l’appareil photo selfie. Le modèle Pro sera assez similaire, cependant, il disposera d’un module ultra grand angle et d’un appareil photo de portrait 2x.

Les caractéristiques et caractéristiques du Redmi K70

Le Redmi K70 sera doté du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et disposera d’un écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1,220p et une luminosité maximale de 4,000 nits. L’appareil photo principal aura un capteur de 1/1.55″ avec une taille de pixel de 2,0 um et une lentille f/1.6 à l’avant. Le Redmi K70 sera également fourni avec HyperOS 1.0.1 qui sera basé sur Android 14. Le K70 Pro sera positionné plus haut avec Snapdragon 8 Gen 3 tandis que le K70E sera équipé d’un SoC Dimensity 8300.

Tous les détails sur la série K70 seront divulgués dans quelques heures lors de l’annonce. Quoi qu’il en soit, nous ne serions pas surpris si Xiaomi décide de partager plus de teasers avant le lancement. Restez donc à l’écoute pour plus de détails.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :