Google publie sa première mise à jour de l’application AI Core.

Google a récemment publié la première mise à jour de son application AI Core, qui permet de contrôler les modèles d’IA locaux. Il s’agit de la première mise à jour de l’application AI Core pour le Pixel 8 Pro et elle peut gérer et exécuter localement des modèles d’IA sur les téléphones Android. AI Core est un service en arrière-plan qui peut fournir des fonctions d’IA à d’autres applications après son exécution locale sur l’appareil. Les utilisateurs peuvent gérer les modèles d’IA en cours d’exécution localement via l’application AI Core. De plus, il est équipé d’un interrupteur persistant AICore afin que l’application reste toujours en mémoire et appelle l’IA pour assurer un fonctionnement permanent.

En exécutant ces modèles d’IA localement sur l’appareil, Google peut réduire sa dépendance vis-à-vis du traitement cloud, ce qui améliore les performances et la confidentialité. L’AI Core lancée par Google est actuellement limitée aux modèles Pixel 8 Pro. Cependant, il est prévu qu’elle soit ouverte aux autres téléphones Pixel à l’avenir.

Position de Google sur le contenu de l’IA

Contrairement à certaines idées fausses, les mises à jour algorithmiques de Google ne ciblent pas spécifiquement le contenu de l’IA. L’objectif de ces mises à jour reste d’améliorer la qualité des résultats de recherche. Il vise également à fournir aux utilisateurs le contenu le plus pertinent et utile. Google travaille activement pour rendre l’IA plus utile à tous, en mettant l’accent sur l’amélioration des connaissances et de l’apprentissage, en stimulant la créativité et la productivité, en permettant aux développeurs et aux entreprises de créer des produits et services transformateurs et en déployant l’IA de manière responsable.

La sortie de la première mise à jour de l’application AI-Core par Google représente une étape importante dans l’intégration de l’IA dans diverses applications. Il est important de comprendre que les mises à jour algorithmiques de Google ne ciblent pas spécifiquement le contenu de l’IA. Au contraire, la mise à jour vise à améliorer la qualité et la pertinence des résultats de recherche. Pour l’instant, cette mise à jour est uniquement disponible pour le Google Pixel 8. Cependant, des informations indiquent qu’elle sera disponible sur d’autres modèles Pixel à l’avenir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :