Huawei lance le guide de développement de la gestion de tâches en arrière-plan HarmonyOS

Huawei a récemment lancé un guide de développement des tâches en arrière-plan avec un concept plus clair et une structure logique plus claire pour le système HarmonyOS. Il comprend des scénarios d’utilisation spécifiques et des étapes de développement détaillées pour aider les développeurs. Pour utiliser cette fonction, vous devez comprendre pleinement la nécessité de demander des tâches en arrière-plan. Il est également nécessaire de comprendre les types de tâches en arrière-plan et les étapes de fonctionnement de l’application.

Certaines opérations feront qu’une application se retire en arrière-plan. Cela inclut verrouiller l’écran, revenir à l’accueil, changer d’application et autres. Si l’application continue d’être active en arrière-plan, cela peut entraîner une consommation rapide de la batterie de l’appareil. Cela peut également entraîner le gel de l’interface utilisateur. Afin de réduire la consommation d’énergie de l’appareil, le système contrôlera les applications qui se retirent en arrière-plan. Ce contrôle aide également le système à fonctionner correctement.

Les développeurs peuvent sélectionner les tâches en arrière-plan appropriées comme suit

Tâches à court terme:

Convient aux tâches nécessitant des performances en temps réel élevées et ne prenant pas beaucoup de temps. Par exemple, lorsqu’une application est mise à jour, elle se retire en arrière-plan puis continue la mise à jour, en enregistrant les données et l’état pendant la mise à jour.

Tâches à long terme:

Convient aux tâches qui s’exécutent en arrière-plan pendant une longue période et sont perceptibles par l’utilisateur. Cela inclut la lecture de musique en arrière-plan, la navigation, la connexion de l’appareil, etc. Utilisez également des tâches à long terme pour empêcher la suspension du processus de l’application.

Tâches différées:

Convient aux tâches ayant des exigences en temps réel faibles et pouvant être retardées. Après que l’application se retire en arrière-plan, elle est placée dans la file d’exécution. Le système la planifiera uniformément en fonction de la mémoire, de la consommation d’énergie, etc. Par exemple, lorsqu’il y a un réseau, il obtiendra activement des e-mails de temps en temps.

Rappel par proxy:

Le rappel par proxy signifie qu’après la sortie de l’application en arrière-plan ou la fin du processus, le système agira en tant que proxy pour l’application afin de faire des rappels correspondants. Il convient également aux services de rappel planifiés. Actuellement, les types de rappels pris en charge comprennent le compte à rebours, le calendrier et le réveil.

