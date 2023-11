[Le plus récent] Comment réinitialiser l’iPad en usine sans le mot de passe de l’identifiant Apple

Vous avez oublié le code et votre iPad est désactivé ? Avez-vous accidentellement fait tomber la tablette et cassé l’écran ? Eh bien, ce sont quelques exemples où vous voudriez apprendre comment réinitialiser l’iPad sans le mot de passe Apple ID.

Maintenant, en ce qui concerne la réinitialisation de l’iPad en usine sans code d’accès ou ordinateur, vous trouverez un bon nombre d’outils disponibles. Certains fonctionnent, d’autres non. Et parmi ceux qui fonctionnent, tous ne sont pas faciles à utiliser.

Donc, quel outil devriez-vous utiliser pour réinitialiser l’iPad en usine sans Apple ID ? Nous avons fait quelques recherches et essayé certains des outils les mieux notés disponibles. Plongez dans notre analyse et nos directives pour en savoir plus sur la façon de réinitialiser l’iPad sans mot de passe.

Est-il possible de réinitialiser l’iPad en usine sans Apple ID ?

Lorsque vous cherchez des moyens de réinitialiser l’iPad sans mot de passe, vous pouvez vous demander si c’est possible. En bref, oui, il est possible d’effacer l’appareil dans les situations où vous avez oublié le mot de passe de l’iPad ou si la tablette est verrouillée. À ce sujet, il existe plusieurs façons d’aborder ces problèmes. Par exemple :

Méthodes Efficacité de déverrouillage de l’iPad sans mot de passe Facilité de mise en œuvre de la méthode Déverrouiller le mot de passe de l’iPad avec un PC Très efficace avec de nombreux outils disponibles. Par exemple, il y a le Tenorshare 4uKey, que nous avons trouvé très efficace. Simple et ne nécessite pas de connaissances ou compétences techniques. Déverrouiller le mot de passe de l’iPad sans ordinateur Efficace avec un bon nombre d’outils disponibles en téléchargement. Nécessite de suivre des étapes supplémentaires et demande des compétences techniques. Autres méthodes partagées sur les réseaux sociaux La plupart ne sont pas efficaces car elles ne résolvent pas réellement le problème. Ces méthodes vous font passer par des étapes inutiles qui ne donneront pas de résultats positifs.

Réinitialiser l’iPad en usine sans mot de passe Apple ID avec iTunes

Lorsqu’il s’agit de savoir comment effacer l’iPad sans Apple ID, vous pouvez utiliser Apple iTunes. C’est le moyen officiel de réinitialiser l’iPad en usine et de le remettre à l’état d’usine. Et pour ceux qui se demandent, oui, cette méthode vous demande d’utiliser les boutons de l’iPad.

Alors, comment réinitialiser l’iPad en usine avec les boutons ? Voici les étapes à suivre :

Connectez l’iPad à votre ordinateur et lancez iTunes

Tout d’abord, vous devez utiliser un câble USB pour connecter l’iPad à votre ordinateur. Avec l’iPad connecté, lancez l’application iTunes sur le bureau. Vous devriez le voir détecter la tablette.

Maintenez les boutons Accueil et Alimentation enfoncés pour mettre l’iPad en mode de récupération

Maintenant que l’iPad est connecté à votre ordinateur, maintenez les boutons d’alimentation et d’accueil enfoncés simultanément. Maintenez-les enfoncés jusqu’à ce que l’appareil redémarre et entre en mode de récupération.

Cliquez sur le bouton Restaurer dans iTunes

Après le redémarrage de l’iPad et son entrée en mode de récupération, vous devriez voir une invite dans iTunes. Vous devez y cliquer sur le bouton « Restaurer ».

Remarque

Cette méthode nécessite un ordinateur et l’installation de iTunes. Et dans certains cas, comme lorsque l’iPad est verrouillé ou désactivé, cette méthode peut ne pas fonctionner.

Réinitialiser l’iPad en usine sans mot de passe Apple ID en 5 minutes

Dans notre recherche de méthodes sur la façon de réinitialiser l’iPad sans mot de passe Apple ID, nous avons trouvé une série d’outils tiers. L’un d’eux en particulier a parfaitement fonctionné lors de nos tests : 4uKey. C’est un outil développé par Tenorshare qui rend la réinitialisation en usine des appareils Apple auxquels vous n’avez plus accès un jeu d’enfant.

Vous pouvez utiliser 4uKey lorsque :

Votre iPad indique qu’il est indisponible

L’iPad est en mode verrouillage de sécurité après avoir oublié le mot de passe

Votre iPad est désactivé

Vous avez perdu l’accès à l’iPad en raison de l’écran cassé

De plus, il est facile d’utiliser 4uKey pour réinitialiser l’iPad sans mot de passe Apple ID. Voici les étapes :

Téléchargez et installez 4uKey

La première étape consiste à télécharger et à installer l’application 4uKey. Elle est disponible pour les PC Mac et Windows. Après l’avoir installée, lancez le programme.

Connectez votre iPad à l’ordinateur

Utilisez un câble USB pour connecter l’iPad à votre ordinateur. 4uKey détectera automatiquement l’appareil. Mais s’il ne le fait pas, vous devez amener la tablette en mode de récupération ou en mode DFU.

Pour mettre l’iPad en mode DFU, connectez l’appareil et appuyez rapidement sur les boutons Volume Haut, Volume Bas et Alimentation. Continuez à maintenir enfoncé le bouton d’alimentation et le bouton de réduction du volume pendant environ 5 secondes. Relâchez le bouton d’alimentation, mais continuez à maintenir enfoncé le bouton de réduction du volume pendant encore 10 secondes. Pour un guide visuel, consultez l’image ci-jointe ci-dessous.

Téléchargez le package firmware

Une fois que 4uKey détecte votre iPad, il vous demandera de télécharger le package firmware mis à jour. Cela est essentiel pour réinitialiser l’iPad sans le mot de passe Apple ID. Sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le firmware et cliquez sur le bouton Télécharger. Notez que le firmware nécessite au moins 7 Go d’espace libre.

Démarrez le processus de déverrouillage

Maintenant que vous avez téléchargé le firmware, il est temps de réinitialiser l’iPad. Appuyez sur « Démarrer Suppression » pour lancer le processus. Cela prendra plusieurs minutes à terminer. Pendant que 4uKey fait son travail, assurez-vous de garder l’appareil connecté.

Votre iPad reviendra à son état d’usine après ce processus. Tous les paramètres associés à l’appareil seront réinitialisés.

Cela dit, si vous avez besoin d’un guide visuel sur la façon de réinitialiser l’iPad en usine sans mot de passe Apple ID à l’aide de 4uKey, regardez la vidéo intégrée ci-dessous.

Réinitialiser l’iPad en usine sans mot de passe Apple ID via les paramètres

Vous pouvez réinitialiser l’iPad en usine sans Apple ID via l’application Paramètres. Pour cela, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Paramètres

Accédez à Général puis à Transférer ou Réinitialiser iPad

Appuyez sur Réinitialiser

Cliquez à nouveau sur Réinitialiser pour confirmer votre action

Laissez l’appareil retourner à son état d’usine

Remarque

Cela nécessite un iPad fonctionnel. Si vous avez un code d’accès en place, que vous avez oublié, cette méthode ne fonctionnera pas.

Réinitialiser l’iPad en usine sans mot de passe Apple ID en utilisant iCloud

Pour réinitialiser l’iPad en usine sans Apple ID via iCloud, vous devez suivre ces étapes :

Ouvrez iCloud sur votre ordinateur ou sur un appareil où votre compte Apple ID est déjà connecté

Cliquez sur l’option Tous les appareils et choisissez l’iPad sur lequel vous souhaitez effectuer une réinitialisation

Cliquez sur l’option Effacer l’iPad et appuyez sur confirmer

Remarque

Cette méthode nécessite l’utilisation d’un appareil sur lequel l’identifiant Apple est déjà connecté. Vous ne pouvez pas suivre cette méthode si vous n’êtes pas connecté.

Notre avis

Voilà donc comment réinitialiser l’iPad en usine sans mot de passe Apple ID. Pour récapituler, la manière la plus simple d’obtenir la tablette dans sa forme d’usine est d’utiliser 4uKey. C’est un outil sûr et très efficace disponible pour les PC Windows et Mac.

