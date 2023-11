Apple publie les quatrièmes versions bêta d’iOS 17.2 et iPadOS 17.2

Après une semaine de congé pour Thanksgiving, Apple a publié une nouvelle mise à jour bêta. iOS 17.2 Beta 4 et iPadOS 17.2 Beta 4 sont maintenant disponibles pour les développeurs. Avec la sortie de la quatrième bêta et l’analyse du numéro de build, nous sommes assez proches de recevoir la version publique d’iOS 17.2. Découvrez plus de détails sur la mise à jour iOS 17.2 Beta 4.

Cette semaine, de nombreux utilisateurs ont prédit qu’il y aura une mise à jour cette semaine, soit une nouvelle bêta, soit une version publique (iOS 17.1.2). Oui, nous pouvons voir une nouvelle mise à jour pour le public cette semaine, marquant une occurrence similaire à l’année dernière.

En plus d’iOS 17.2 Beta 4 et iPadOS 17.2 Beta 4, Apple a également publié watchOS 10.2 Beta 4, tvOS 17.2 Beta 4, macOS Sonoma 14.2 Beta 4, macOS Ventura 13.6.3 RC4 et macOS Monterey 12.7.2 RC4.

Les deux iOS 17.2 Beta 4 et iPadOS 17.2 Beta 4 ont le numéro de build 21C5054b. Le numéro de build se termine par « b », ce qui suggère que nous pouvons nous attendre à la version RC la semaine suivante, suivie de la version publique.

La mise à jour vient d’être publiée, il peut donc prendre du temps pour recueillir tous les changements. Nous répertorierons toutes les nouvelles fonctionnalités et les changements ci-dessous.

Mise à jour……………………

Actuellement, iOS 17.2 Beta 4 est disponible pour les développeurs, mais il sera bientôt disponible pour les testeurs bêta publics, peut-être plus tard aujourd’hui. Si vous avez déjà installé la dernière bêta, vous recevrez la nouvelle mise à jour directement sur votre appareil. Pour vérifier la mise à jour, allez dans Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. La nouvelle mise à jour apparaîtra si elle est disponible.

Avant de passer de la version publique à la version bêta, assurez-vous de faire une sauvegarde d’abord. Et aussi chargez votre iPhone à au moins 50%.

