La FCC dévoile le nouveau modèle Apple Watch Ultra – Est-ce un modèle abordable

Une nouvelle déclinaison de la Apple Watch Ultra pourrait être en cours de développement car de nouveaux rendus de la FCC ont fait surface montrant un nouveau design. La Apple Watch Ultra originale a été lancée en septembre 2022, suivie de l’Ultra 2 cette année. La nouvelle gamme pourrait bientôt recevoir une nouvelle déclinaison, et elle pourrait même être plus abordable que les modèles réguliers. Habituellement, la série Ultra se concentre sur le segment haut de gamme. Elle est destinée à une utilisation extrême en extérieur et est fabriquée avec des matériaux haut de gamme. Cependant, Apple pourrait préparer un nouveau modèle à un prix plus attrayant pour attirer davantage d’utilisateurs vers ce produit. (Source).

Nouveau modèle de Apple Watch Ultra repéré à la FCC

Alors que la Apple Watch Ultra est destinée à une utilisation extrême, certains utilisateurs la choisissent pour sa excellente autonomie de batterie et sa construction robuste. Cela pourrait amener Apple à lancer un nouveau modèle avec le même aspect et la même autonomie de batterie, mais avec des compromis pour le rendre plus attractif en termes de prix.

Le nouveau modèle de Apple Watch Ultra est apparu dans des rendus de la FCC. Les images ont été partagées par l’utilisateur X @ParrotSWD qui les a repérées. L’appareil a le même extérieur robuste, qui est le design signature de l’Apple Watch 2. Il a également le même placement pour la couronne digitale, le bouton Action, les grilles de haut-parleurs, les micros, etc. Cependant, il y a des différences dans ce modèle qui nous font croire qu’il s’agit d’un autre produit avec des compromis pour obtenir un meilleur prix.

Le prototype pour un nouveau modèle de Apple Watch Ultra

Par exemple, à la fois la Apple Watch Ultra et l’Ultra 2 ont des boîtiers robustes en titane de qualité aérospatiale avec un bouton d’action en métal. Ils ont également des dalles arrière en céramique et cristal de saphir assortis en couleur. Les nouveaux rendus montrent cette Watch Ultra avec un panneau arrière en céramique noir similaire à l’Apple Watch Series 9. De plus, le bouton Action semble avoir été redessiné et fabriqué en plastique.

Il pourrait être vraiment intéressant de voir un modèle de Watch Ultra plus abordable. L’appareil possède d’excellentes caractéristiques, comme une énorme batterie et une construction robuste lui permettant de résister à une utilisation extrême. Cependant, son prix premium en réalité un rêve lointain pour certains utilisateurs. Bien qu’un modèle plus abordable soit intéressant, Apple n’a pas encore confirmé cela. De plus, Apple est tenu d’envoyer divers prototypes à la FCC avant le lancement officiel. Avec la récente sortie de la Watch Ultra 2, la sortie d’un autre modèle pourrait être vraiment loin. Nous attendrons donc plus de preuves indiquant la sortie d’un tel modèle.

