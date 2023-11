Huawei MatePad Pro 11 2024 dévoilé : la première tablette au monde avec communication satellite

Huawei a fait une annonce importante aujourd’hui avec le lancement officiel de l’ordinateur tablette MatePad Pro 11 2024. Ce dispositif se distingue des autres de sa catégorie car il est le premier à prendre en charge les communications par satellite bidirectionnelles. Ce qui en réalité un développement révolutionnaire dans le monde de la technologie. Cependant, il est important de noter que cette tablette n’est actuellement disponible à l’achat qu’en Chine. Et elle repose sur la constellation orbitale nationale Beidou pour ses capacités de communication par satellite.

Ce qui distingue la mise en œuvre de la communication par satellite de Huawei, c’est sa capacité à utiliser des satellites en orbite haute, positionnés jusqu’à 36 000 kilomètres. L’aspect remarquable est que Huawei parvient à le faire sans avoir besoin d’antennes supplémentaires. Au lieu de cela, l’entreprise a utilisé des technologies avancées telles que des algorithmes à gain élevé et des protocoles de communication innovants pour optimiser l’expérience de communication globale de la tablette.

En plus de ses capacités révolutionnaires de communication par satellite, le MatePad Pro 11 2024 de Huawei arbore également le titre de « la tablette 11 pouces la plus fine » selon Huawei. Avec une épaisseur de seulement 5,9 mm et un poids de 449 grammes, cette tablette offre un design incroyablement élégant et léger.

Sous son extérieur fin, le MatePad Pro 11 2024 est équipé de la plate-forme hardware Kirin 9000S SoC. Bien qu’il bénéficie d’une fréquence légèrement inférieure, il offre néanmoins des performances impressionnantes. Dans le test de Geekbench à file unique, l’appareil obtient 1244 points, et dans le test multi-thread, il atteint 3793 points. L’écran de la tablette est un écran OLED qui couvre une impressionnante surface de 92% du panneau avant. Offrant aux utilisateurs une expérience visuelle immersive. De plus, elle prend en charge la charge de 66W, garantissant une recharge rapide de l’appareil.

Le Huawei MatePad Pro 11 2024 est disponible en deux configurations. 12 Go de RAM avec soit 256 Go, soit 512 Go de stockage. Le prix de la version 12/256 Go est de 600 dollars, tandis que l’option 12/512 Go coûte 670 dollars. Ces prix compétitifs font du MatePad Pro 11 2024 un choix attrayant pour les consommateurs à la recherche d’une tablette performante dotée de capacités de communication par satellite de pointe.

Notre avis, la présentation par Huawei de la tablette MatePad Pro 11 2024 marque une étape significative dans l’industrie. Son support aux communications par satellite bidirectionnelles et son design fin et léger en font un appareil remarquable. Avec ses composants puissants et ses prix compétitifs, le MatePad Pro 11 2024 captivera les amateurs de technologie et les consommateurs. Bien qu’il soit actuellement limité au marché chinois, ses fonctionnalités innovantes et ses caractéristiques impressionnantes ne manqueront pas de susciter l’excitation à l’échelle mondiale.

