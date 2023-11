Notre sélection des meilleurs écouteurs Bluetooth à acheter d’ici fin 2023

Denon PerL Pro: Excellence spatialisée haut de gamme

La marque japonaise méconnue, Denon, mérite l’attention, notamment avec l’impressionnant PerL Pro qui présente une acoustique haut de gamme. Ce modèle offre un son robuste et extrêmement dynamique, obtenu grâce à l’inclusion de haut-parleurs dynamiques de 10 mm de diamètre dotés d’une triple membrane en titane. Cette construction garantit une faible distorsion sur l’ensemble du spectre sonore, en maintenant la clarté même à des volumes élevés.

En plus de sa qualité sonore agréable, le PerL Pro excelle dans la réduction du bruit lors des appels téléphoniques, offrant un système efficace et réactif. La technologie de spatialisation Dirac est une fonctionnalité de premier plan, offrant aux utilisateurs plusieurs niveaux ajustables.

En termes de design, le PerL Pro peut sembler quelque peu distinctif avec une version ronde qui s’insère dans le pavillon. Bien qu’il ne convienne peut-être pas aux petites oreilles, les tests ont révélé qu’ils étaient remarquablement confortables. La zone tactile entièrement programmable ajoute un élément personnalisable et réactif à l’expérience utilisateur.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, fonctionnant à 50% du volume avec l’annulation active du bruit (ANC) et l’immersion réglée sur +2, le PerL Pro atteint près de 6 heures et 30 minutes. L’étui de chargement prolonge l’utilisation avec jusqu’à quatre charges supplémentaires, garantissant une utilisation quotidienne sans souci. De plus, pour ceux qui possèdent des chargeurs Qi, l’étui est compatible, ajoutant une touche pratique à l’ensemble du package.

Bose QuietComfort Earbuds II: Des écouteurs Bluetooth de premier choix avec une annulation exceptionnelle du bruit

Bose propose une mise à jour louable avec les QuietComfort Earbuds II, offrant un design plus compact pour leurs écouteurs sans fil. La nouvelle forme intègre une surface tactile plate positionnée à l’extérieur de l’oreille, garantissant à la fois confort et adaptabilité pour toutes les formes d’oreilles. Notamment, le poids a été considérablement réduit par rapport à la version initiale.

Une transformation majeure est observée dans l’étui, qui subit un amincissement substantiel. Sur le plan audio, les QuietComfort Earbuds II impressionnent par leur signature sonore bien exécutée, caractérisée par des basses profondes et des médiums méticuleusement traités. De plus, ces écouteurs sont équipés d’un égaliseur intégré accessible via l’application Bose Music, offrant aux utilisateurs la flexibilité d’ajuster leur expérience audio.

Cependant, la fonctionnalité phare reste l’annulation active du bruit, rivalisant seulement avec les AirPods Pro 2 d’Apple comme les meilleurs du marché. Les résultats sont saisissants, notamment dans les scénarios de déplacement. De plus, l’application accompagnante permet aux utilisateurs d’affiner l’intensité de la réduction de bruit ou de la transparence sur une échelle de 11 niveaux.

Avec une autonomie de batterie de près de 7 heures et un total de 24 heures avec l’étui, les QuietComfort Earbuds II de Bose se révèlent très pratiques pour une utilisation quotidienne. Bien que leurs performances soient louables, certains utilisateurs regretteront l’absence de la connectivité Bluetooth multipoint et la qualité relativement moyenne des appels.

Anker Soundcore Liberty 4: Excellence abordable

Pour ceux qui recherchent des écouteurs Bluetooth abordables mais performants, l’Anker Soundcore Liberty 4 est une option remarquable. Bien que le design ne soit pas révolutionnaire, ces écouteurs offrent un port confortable, et la fonctionnalité phare est le couvercle coulissant de l’étui. Avec une certification IPX4, ils conviennent à une utilisation dans des environnements sportifs.

La véritable force de cette paire d’écouteurs sans fil réside dans ses performances audio. Doté d’un système double transducteur appelé Astria Coaxial Acoustic Architecture 3.0, le Liberty 4 offre un son précis et détaillé dans différents genres musicaux. Il excelle dans la reproduction de chaque instrument et nuance vocale. Le microphone fonctionne bien, capture les voix avec précision. L’annulation active du bruit, bien qu’elle ne soit pas au niveau de Bose ou Apple, est louable.

Malgré l’absence de compatibilité avec les protocoles Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair, le Liberty 4 repose sur Bluetooth pour la connectivité. L’application Soundcore ajoute une offre substantielle, fournissant un égaliseur sonore et même le suivi de la fréquence cardiaque. L’exactitude des mesures de fréquence cardiaque est remarquable, bien que l’incapacité d’exporter les données vers des plateformes telles que Google Fit ou Strava soit un inconvénient.

En termes d’autonomie de batterie, les utilisateurs peuvent profiter de 9 heures d’utilisation, qui diminuent à 7 heures avec l’annulation active du bruit activée. L’étui étend cela à un impressionnant 28 heures. Les options de chargement comprennent un port USB-C et la charge sans fil. Au prix de 149 $, ces écouteurs offrent un équilibre convaincant entre abordabilité et performances.

Huawei FreeBuds 5i: Une affaire imbattable en matière d’écouteurs sans fil abordables

Dans l’écosystème édifiant des dispositifs connectés de Huawei, les FreeBuds 5i se démarquent comme un gage de qualité à un prix abordable. En termes de design, ces écouteurs adoptent une approche conventionnelle, mais excellent pour offrir un confort lors d’une utilisation prolongée, ce qui en réalité des écouteurs idéaux pour de longues sessions d’écoute. L’endurance de batterie maximale est impressionnante, avec 28 heures sans annulation active du bruit, mais elle diminue légèrement à 18 heures et 30 minutes avec l’annulation active du bruit activée.

Une fonctionnalité notable qui distingue les FreeBuds 5i dans leur gamme de prix est la multipointe Bluetooth, permettant une utilisation simultanée avec un smartphone et un PC. L’application AI Life, disponible sur la boutique Huawei, facilite les ajustements mineurs pour une utilisation quotidienne. Bien que l’application soit compatible avec toutes les marques de smartphones, les appareils Huawei débloquent des fonctionnalités supplémentaires. Les écouteurs intègrent également des commandes tactiles, permettant une gestion pratique du volume.

La qualité sonore est louable, avec la certification Hi-Res Audio Wireless garantissant une expérience audio délicieuse, mettant en avant les basses fréquences. La courbe de réponse en fréquence indique un profil sonore bien équilibré pour les Huawei FreeBuds 5i. L’annulation active du bruit, bien qu’elle ne soit pas révolutionnaire, s’avère efficace pour réduire le bruit ambiant.

Pour ceux qui recherchent une option abordable mais riche en fonctionnalités pour des écouteurs sans fil, les Huawei FreeBuds 5i constituent un choix remarquable.

Sony WF-C700N: Des écouteurs Sony abordables avec des fonctionnalités surprenantes

En tant que nom éminent de l’industrie audio, l’introduction des WF-C700N par Sony attire l’attention. Ces écouteurs Sony compacts et légers, bien qu’ils soient construits en PVC indiquant une qualité bas de gamme, attirent l’attention en raison de leur abordabilité.

Une caractéristique remarquable des WF-C700N est leur autonomie de batterie impressionnante. Dans les tests, ces écouteurs ont résisté pendant près de 7 heures, les plaçant parmi les meilleurs de leur catégorie. Sans annulation active du bruit, ils s’étendent à un remarquable 10 heures. L’étui ajoute une charge supplémentaire en seulement 90 minutes.

Outre leur endurance, les WF-C700N se distinguent par la qualité audio satisfaisante qu’ils offrent. La signature sonore privilégie les médiums, mais avec la possibilité de régler les basses et les aigus, une sortie bien équilibrée est possible. La spatialisation est également louable, offrant une performance globalement solide pour des écouteurs dans cette gamme de prix. Notamment, l’annulation active du bruit, absente du modèle C500, répond aux attentes dans les WF-C700N.

Le positionnement tarifaire se révèle comme un avantage clé, ces écouteurs étant disponibles à partir de 120 $ lors de leur lancement. Les offres promotionnelles peuvent potentiellement faire baisser le prix en dessous de 100 $. Pour ceux qui recherchent des écouteurs Sony abordables mais riches en fonctionnalités, les WF-C700N constituent un choix convaincant.

Astuces et conseils pour choisir les meilleurs écouteurs Bluetooth

Déterminez votre budget: Les écouteurs Bluetooth sont disponibles dans une large gamme de prix, il est donc important de définir un budget avant de commencer vos achats. Cela vous aidera à restreindre vos options et à vous concentrer sur les modèles qui se situent dans votre gamme de prix.

Considérez votre cas d’utilisation principal: Pour quoi allez-vous utiliser vos écouteurs Bluetooth ? Si vous prévoyez de les utiliser pour faire du sport, vous aurez besoin d’une paire résistante à la transpiration et offrant un ajustement sécurisé. Si vous les utilisez pour les déplacements, vous voudrez une paire dotée d’une bonne annulation de bruit et d’une longue autonomie de batterie.

Choisissez la bonne taille: Les écouteurs Bluetooth se déclinent en trois principales formes : les supra-auriculaires, les circum-auriculaires et les intra-auriculaires. Les écouteurs supra-auriculaires offrent la meilleure qualité sonore et annulation de bruit. Mais ils peuvent aussi être volumineux et inconfortables pour certaines personnes. Les écouteurs circum-auriculaires sont une option plus compacte, mais ils peuvent ne pas bloquer autant de bruit que les écouteurs supra-auriculaires. Les écouteurs intra-auriculaires sont l’option la plus portable. Mais ils peuvent ne pas offrir un ajustement aussi bon que les écouteurs supra-auriculaires ou circum-auriculaires.

Testez la qualité sonore: Avant d’acheter une paire d’écouteurs Bluetooth, assurez-vous de les écouter au préalable. Cela vous donnera l’occasion d’entendre leur son avec votre musique et vos films préférés. Prêtez attention aux basses, aux médiums et aux aigus, et assurez-vous que le son est clair et bien équilibré.

Vérifiez l’autonomie de la batterie: Les écouteurs Bluetooth ont différentes durées de vie de batterie. Si vous prévoyez d’utiliser vos écouteurs pendant de longues périodes de temps, choisissez une paire avec une longue autonomie de batterie.

Considérez les fonctionnalités: Certains écouteurs Bluetooth ont des fonctionnalités supplémentaires, telles que l’annulation active du bruit, le contrôle du son ambiant et la prise en charge de l’assistant vocal. Décidez quelles fonctionnalités sont importantes pour vous et choisissez une paire qui répond à vos besoins.

Lisez les test: Avant d’acheter des écouteurs Bluetooth, assurez-vous de lire les test des autres utilisateurs. Cela vous donnera l’occasion de voir ce que les autres pensent de la qualité sonore, de l’ajustement, de l’autonomie de la batterie et des fonctionnalités des écouteurs.

Essayez-les avant de les acheter: Si possible, essayez une paire d’écouteurs Bluetooth avant de les acheter. Cela vous donnera l’occasion de voir comment ils s’adaptent et s’ils sont confortables.

N’oubliez pas la garantie: Assurez-vous que les écouteurs Bluetooth que vous achetez sont accompagnés d’une garantie. Cela vous protégera en cas de défaillance des écouteurs.

Achetez chez un site de ventes de confiance: Achetez vos écouteurs Bluetooth auprès d’un site de ventes de confiance afin de vous assurer d’obtenir un produit authentique.

