Samsung Galaxy A53 commence à recevoir la mise à jour Android 14 stable.

Samsung a publié le calendrier One UI 6 de ses appareils dans de nombreuses régions. Et selon le planning, Samsung est en avance sur le calendrier. Le Galaxy A53, qui était censé recevoir Android 14 en décembre, reçoit déjà la mise à jour Android 14. Oui, le Galaxy A53 commence à recevoir la mise à jour One UI 6 basée sur Android 14.

La mise à jour Android 14 pour le Galaxy A53 est déployée en Europe. Vous pouvez vous attendre à ce que la mise à jour soit disponible dans d’autres régions bientôt, peut-être dans quelques jours. Le Galaxy A53 5G est un téléphone milieu de gamme sorti en 2022 avec la mise à jour Android 12. Ainsi, cette mise à jour Android 14 est la deuxième mise à jour majeure pour l’appareil.

La mise à jour Android 14 pour le Galaxy A53 est déployée en Europe avec le numéro de version A536BXXU7DWK6 et la date de construction du 14 novembre. En plus des nouvelles fonctionnalités et des changements, la mise à jour améliore également le correctif de sécurité Android jusqu’en novembre 2023.

En ce qui concerne les nouveautés de la mise à jour, vous bénéficierez d’un ensemble de nouvelles fonctionnalités d’Android 14 ainsi que des fonctionnalités exclusives de One UI 6 spécifiques au Galaxy. La liste des changements comprend une nouvelle interface utilisateur pour le panneau rapide, la possibilité de placer un widget d’horloge n’importe où sur l’écran de verrouillage, des applications stock mises à jour, la prise en charge de polices encore plus grandes qu’auparavant, une nouvelle interface utilisateur du lecteur multimédia dans les notifications et l’écran de verrouillage, de nouveaux widgets redessinés, des emojis redessinés et de nombreuses autres fonctionnalités. Nous disposons d’une liste des fonctionnalités de One UI 6 que vous pouvez consulter.

Si vous possédez le Galaxy A53 en Europe, vous recevrez bientôt la mise à jour, si ce n’est pas déjà fait. Comme pour les autres mises à jour, il s’agit également d’un déploiement progressif, ce qui signifie que la mise à jour est déployée progressivement et peut prendre du temps avant d’être disponible pour tout le monde.

Pour vous assurer de rester à jour, vous pouvez vérifier manuellement la présence de la mise à jour en allant dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. La nouvelle mise à jour apparaîtra ici. Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de sauvegarder vos données et de le charger à au moins 50%.

