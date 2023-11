Incroyable : suivez le parcours de cet iceberg géant détaché qui navigue à travers l’hémisphère sud

C’est déjà considéré comme le plus grand iceberg du monde et il a recommencé à se déplacer après 3 décennies ancrées au fond de l’océan au large de l’Antarctique. L’A23a, comme le nomme les scientifiques, a une superficie d’environ 4000 km² et une épaisseur de 400 mètres. Imaginez un bloc de glace de la taille de l’Algarve errant dans les eaux…

Un géant de glace en mouvement : L’iceberg A23a

Maintenant, poussé par de forts vents et des courants océaniques, l’A23a se dirige rapidement vers le nord de la péninsule Antarctique.

Sa trajectoire est étroitement surveillée par les scientifiques, car il est rare d’observer un iceberg d’une telle ampleur en mouvement. On s’attend à ce que l’A23a soit emporté par le Courant Circumpolaire Antarctique vers l’océan Austral, suivant un itinéraire connu sous le nom de « cimetière des icebergs », où se trouvent déjà d’autres icebergs géants.

Impact environnemental et préoccupations

Le déplacement de l’A23a crée de l’incertitude. Il est possible qu’il s’amarre à nouveau, cette fois près de l’île de Géorgie du Sud.

Cette situation pourrait être problématique pour la faune de l’Antarctique, car des millions de phoques, de pingouins et d’oiseaux marins se reproduisent sur l’île et s’alimentent dans ses eaux.

Un événement similaire s’est produit en 2020 avec l’iceberg A68, bien que la crise ait été évitée lorsque celui-ci s’est fracturé en morceaux plus petits. Cependant, l’A23a, en raison de sa taille énorme, a le potentiel de survivre pendant longtemps dans l’océan Antarctique, et pourrait même se déplacer vers le nord, vers l’Afrique du Sud, ce qui pourrait perturber les routes maritimes.

Pour information, l’A23a s’est détaché de la côte de l’Antarctique pour la première fois en 1986, mais s’est échoué dans la mer de Weddell, devenant ainsi une île de glace. Maintenant, l’énorme morceau de glace, qui abritait autrefois une station de recherche de l’Union soviétique, dérive.



