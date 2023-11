Notre sélection des meilleures tablettes à acheter d’ici la fin de 2023

Positionnées à mi-chemin entre les smartphones et les ordinateurs portables, les tablettes tactiles continuent de s’imposer sur le marché. Explorez notre comparaison des meilleures tablettes tactiles de 2023 pour vous aider dans votre prise de décision alors que l’année touche à sa fin.

Alors que le marché des tablettes ne connaît peut-être pas la même dynamique qu’auparavant, il continue de susciter l’appréciation des consommateurs. Positionnées entre le paysage en expansion des smartphones et la fonctionnalité des ordinateurs portables, les tablettes sont généralement dotées de dalle tactiles de 8 à 13 pouces. Historiquement, les iPad d’Apple ont dominé le marché des tablettes, se démarquant en tant que modèles haut de gamme dans différentes gammes de prix.

Les développements récents montrent que les tablettes empiètent sur le domaine des ordinateurs ultraportables, propulsées par des processeurs de plus en plus puissants et des accessoires tels que des claviers qui les transforment en appareils hybrides. Les tablettes sont également idéales pour le divertissement familial et les loisirs en déplacement. De plus, elles sont des outils précieux pour les étudiants, en particulier ceux dans les arts graphiques, qui peuvent les exploiter avec un stylet.

L’Apple iPad Air M1 (2022) : Le meilleur concurrent pour la meilleure tablette de 2023

Dans sa version 2022, l’iPad Air se trouve au cœur d’une comparaison plus convaincante avec l’iPad Pro. La dernière version de cette tablette haut de gamme bénéficie d’une mise à niveau vers le processeur Apple M1, remplaçant la puce Bionic. Cette amélioration promet une puissance similaire à celle des MacBooks, voire des iPad Pro.

Restant conservateur dans son design, Apple conserve les lignes familières de sa nouvelle tablette. L’écran de 10,9 pouces conserve un affichage Full HD et un taux de rafraîchissement classique de 60 Hz. L’iPad Air offre également une compatibilité 5G en option, ce qui consolide son statut de tablette haut de gamme sur le marché en 2023.

Le prix de base du nouvel iPad Air commence à 699 $ pour la version de base avec 64 Go de stockage.

Pour ceux qui souhaitent le transformer en une machine de travail plus sérieuse, nous recommandons d’investir dans une combinaison étui/clavier de haute qualité. Dans cette catégorie, le Logitech Folio se distingue par sa qualité de construction excellente, son clavier confortable et l’inclusion d’un pavé tactile.

Si l’iPad Air classique vous semble un peu trop grand à votre goût, envisagez l’iPad mini. La nouvelle version présente un design modernisé, un processeur Apple A15 et un écran de 8,3 pouces. Bien que le prix puisse augmenter légèrement, il représente une excellente alternative compacte à l’iPad Air.

L’Apple iPad 10 (2022) : Une tablette axée sur la famille

Comme chaque année, Apple introduit la dixième génération de l’iPad, renouvelant sa gamme de produits. Malgré une légère augmentation du prix d’achat, dépassant les 500 $ dans le contexte de l’inflation, l’iPad 10 dispose de nouvelles fonctionnalités notables. L’introduction du port USB-C, en particulier, est un ajout bienvenu, améliorant la pérennité de votre investissement.

Tout d’abord, l’iPad 10 offre une expérience utilisateur complète avec iPadOS, offrant une pléthore d’applications et de widgets. L’utilisation quotidienne est un véritable plaisir, alimentée en interne par la puce Apple A14 Bionic. La tablette est disponible avec des capacités de stockage de 64 ou 256 Go, avec des performances suffisantes pour une utilisation récréative. Cependant, pour des tâches plus exigeantes, une mise à niveau vers un M1 est recommandée.

En termes d’autonomie de la batterie, l’iPad 10 offre deux jours d’utilisation sans problème. Le chargeur de 120 W inclus permet à la tablette de retrouver sa pleine capacité en seulement une heure et demie de charge. Le panneau LCD de 10,9 pouces est remarquable, avec une luminosité de 501 cd/m² lors des tests, bien calibré pour une utilisation quotidienne. De plus, un appareil photo grand angle de 12 mégapixels est positionné à l’arrière de l’iPad.

Le principal inconvénient de l’iPad 10 réside dans son prix élevé, fixé à 589 $ pour la version de 64 Go et à 789 $ pour la version de 256 Go. Bien qu’il représente un investissement nécessaire pour ceux qui recherchent un produit durable, les promotions post-lancement en font une option attrayante avec un rapport qualité/prix convaincant.

L’Apple iPad Pro 12.9 M2 : Une puissance inégalée dans une tablette

Suivant l’iPad Pro 2021 qui a introduit la puce Apple M1, également présente dans les MacBooks, Apple poursuit la tendance avec la 6e génération, maintenant équipée de la puce M2. Cette mise à niveau se traduit par une amélioration impressionnante des performances.

Essentiellement, la version 2022 ressemble étroitement à sa version 2021, avec un écran mini-LED de 12,9 pouces, un châssis en aluminium à angles droits, un double appareil photo arrière et un port USB-C. La technologie mini-LED, déjà utilisée dans certains téléviseurs, contribue à une luminosité améliorée et, plus notablement, à un meilleur rapport de contraste. Notamment, cette nouvelle technologie d’écran est exclusive à la version 12,9 pouces, pas au modèle 11 pouces. Cependant, la fonctionnalité la plus remarquable de cette nouvelle version est l’arrivée de la puce M2 exceptionnellement puissante.

La caméra frontale bénéficie d’une amélioration significative, avec un capteur ultra grand-angle de 12 MP. Exploitant la puissance de la puce M2, elle introduit une fonction de suivi impressionnante lors des appels vidéo, qui garantit que vous restez centré dans le cadre.

Malheureusement, un choix quelque peu avare d’Apple est l’exclusion d’un clavier et d’un stylet avec l’iPad Pro. Néanmoins, le Magic Keyboard est un excellent accessoire, brouillant encore davantage la frontière entre tablette et ordinateur traditionnel lorsqu’il est associé à l’iPad Pro. Il se distingue nettement en tant que tablette haut de gamme pour les tâches professionnelles. Cependant, l’étiquette de prix reflète ses capacités avancées, approchant celle d’un ordinateur haut de gamme, voire la dépassant compte tenu des récentes augmentations de prix. Le prix de départ est de 1469 $ pour une capacité de stockage de 128 Go (WiFi).

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :