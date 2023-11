Les États-Unis accusent Meta de mettre en danger la santé mentale des adolescents

Plus de 40 États américains ont accusé le géant des médias sociaux Instagram de rendre les adolescents dépendants et de mettre en danger leur santé mentale. Cette situation alarmante a conduit à une enquête plurinationale sur les pratiques de la plateforme. Les procureurs généraux des États intentent également un procès pour examiner les préjudices potentiels qu’elle cause aux jeunes utilisateurs. L’Attorney General de l’État de New York, Letitia James, et 32 procureurs généraux d’État ont déposé une plainte devant un tribunal fédéral. Ils accusent Meta de profiter des vulnérabilités psychologiques des jeunes utilisateurs pour concevoir ses produits de médias sociaux. Le Washington Post rapporte que ces produits mettent en danger la santé mentale des jeunes.

Pendant ce temps, neuf autres procureurs généraux ont intenté des poursuites dans leurs États respectifs, et au moins 42 États ont pris des mesures contre Meta. Un document interne de Meta datant de 2020 révèle que « les adolescents ne sont jamais satisfaits lorsqu’il s’agit de l’effet de dopamine du bien-être ».

Le document indique que les produits existants de l’entreprise conviennent déjà parfaitement à la fourniture de stimulations déclenchant ce neurotransmetteur puissant. « Chaque fois que nos utilisateurs adolescents découvrent quelque chose d’inattendu, leur cerveau libère de la dopamine », note le document.

Le procès affirme que Meta a tenté d’exploiter les caractéristiques psychologiques des jeunes utilisateurs qui sont « sujets à l’impulsivité, à la pression des pairs et à des comportements potentiellement dangereux et nocifs » pour concevoir ses produits de médias sociaux.

Le procès

Le procès affirme que Meta a sciemment conçu et déployé des fonctionnalités nuisibles sur Instagram, Facebook et d’autres plateformes de médias sociaux pour créer intentionnellement une dépendance chez les enfants et les adolescents.

Le procès déposé devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie affirme également que Meta collectait régulièrement des données sur des enfants de moins de 13 ans. Il affirme que Meta ne notifie pas les parents ni n’obtient leur consentement, en violation directe de la loi fédérale.

L’avocate générale de l’État de New York, Letitia James, a déclaré que le nombre d’enfants et d’adolescents ayant des problèmes de santé mentale aux États-Unis avait atteint un niveau record. Elle affirme également que des médias sociaux tels que Meta en sont responsables.

Réponse de Meta

En réponse, la porte-parole de Meta, Stephanie Otway, a déclaré… « Le procès utilise des citations sélectives et sort des documents de leur contexte pour déformer notre travail. »

Le New York Times a rapporté que Meta a reçu des signalements de plus de 1,1 million d’utilisateurs d’Instagram âgés de moins de 13 ans depuis le début de 2019. Cependant, Meta n’a « banni qu’un petit nombre ». Au contraire, le géant collecte également des informations personnelles sur les enfants, telles que leurs adresses et adresses e-mail, sans le consentement des parents.

S’ils gagnent finalement le procès, Meta pourrait devoir payer des pénalités civiles de plusieurs millions de dollars, voire plus.

Le procès indique : « En interne, il est de notoriété publique que Meta sait que plus d’un million d’utilisateurs d’Instagram ont moins de 13 ans. Cela est rigoureusement documenté, soigneusement analysé et confirmé, et protégé du public… « .

Selon le Melbourne Business Journal, ils ont déclaré dans le procès… « Certains dirigeants ont suggéré que si la pression sur les utilisateurs mineurs était accrue, cela pourrait avoir un impact négatif sur les affaires de Meta… Par conséquent, Meta n’a pas délibérément effectué de détection automatique ou de test manuel. »

