Libérez la puissance de l’IA sur WhatsApp: À quoi s’attendre

L’intelligence artificielle fait son entrée sur WhatsApp, et en réalité, l’intégration a déjà commencé. Meta prévoit d’introduire sa fonctionnalité de discussion alimentée par l’IA sur toutes ses applications de messagerie. Cela signifie que non seulement les utilisateurs pourront engager des conversations avec leurs amis sur WhatsApp en utilisant l’IA, mais l’application de l’IA devrait également s’étendre au-delà des simples discussions occasionnelles.

Actuellement, les discussions avec l’IA sont disponibles aux États-Unis et prennent en charge les interactions en anglais. Cependant, il ne faudra pas longtemps avant que cette technologie IA ne devienne une présence mondiale dans les conversations WhatsApp. Pour vous aider à anticiper les changements, voici un aperçu de ce que vous pouvez attendre de l’IA sur WhatsApp.

Vous êtes-vous déjà retrouvé ennuyé, espérant ouvrir WhatsApp pour discuter, pour découvrir qu’aucun n’est disponible ? Une fonctionnalité clé de l’IA de WhatsApp réside dans ses chatbots équipés d’intelligence artificielle, conçus uniquement pour vous divertir à divers degrés. En essence, vous aurez l’occasion d’engager des conversations avec ces chatbots uniquement pour le divertissement.

Le « mode sans ami » sur WhatsApp est particulièrement personnalisé, car Meta introduit divers chatbots sur ses applications, y compris WhatsApp. Certains de ces bots sont spécialisés dans des domaines particuliers tels que le sport, la danse, les voyages, les arts martiaux mixtes ou la cuisine, tandis que d’autres incarnent des personnalités telles que « l’ami débrouillard », farceur ou « la grande sœur ».

De plus, il y aura d’autres bots pour des sujets spécifiques, servant de ressources précieuses pour des demandes ciblées par rapport à des IA plus générales comme ChatGPT. Les utilisateurs auront une gamme de bots spécialisés à portée de main, chacun se concentrant sur des sujets distincts.

Par exemple, Perry est un bot expert dans le domaine du golf, tandis que Max possède une connaissance approfondie de la cuisine, et Angie se spécialise dans le fitness. Lorsque vous recherchez des informations sur la préparation d’une omelette aux pommes de terre, vous pouvez vous tourner vers Max pour obtenir une interaction plus personnalisée et amicale, comme demander des conseils à un ami.

Dans le cas où vous ne pouvez pas trouver l’image idéale à partager dans une discussion, vous avez désormais la possibilité d’en créer une en utilisant le générateur d’images de Meta AI, intégré au bot de Meta. Cette fonctionnalité est accessible dans n’importe quelle discussion en mentionnant simplement Meta AI avec @Meta AI et en utilisant la commande /imagine avec la demande d’image que vous générez.

Cela signifie que que vous participiez à une conversation individuelle ou à une discussion de groupe, vous pouvez taper @Meta AI /imagine un chien avec un gilet, et l’IA de Meta générera promptement l’image demandée, l’affichant dans la discussion pour le plaisir de tous.

Une fonctionnalité similaire sera étendue aux stickers WhatsApp. Cependant, au lieu d’envoyer un message à Meta AI, cette fonctionnalité sera accessible directement depuis le sélecteur d’stickers. Les utilisateurs peuvent générer des stickers en fonction de demandes spécifiques.

Cette fonctionnalité, déjà disponible pour certains utilisateurs, a le potentiel de révolutionner le monde des stickers WhatsApp. Au lieu de compter sur des packs d’stickers préinstallés, les utilisateurs peuvent désormais générer des stickers personnalisés adaptés à leurs préférences.

Sur WhatsApp, les utilisateurs auront la possibilité d’engager des conversations avec une variété de chatbots aux personnalités diverses. De plus, il y a Meta AI, qui fonctionne comme un assistant IA. En mentionnant Meta AI dans des discussions individuelles ou de groupe, il a accès uniquement aux messages dans lesquels il est explicitement mentionné.

Meta AI fonctionne de manière similaire à ChatGPT ou Luzia, adoptant la personnalité d’un assistant. Il est envisagé que à l’avenir, Meta AI pourrait aider avec diverses questions liées à WhatsApp et offrir des recommandations générales ou répondre à des questions au sein des groupes. Cependant, il semble peu probable que des discussions avec des personnalités distinctes soient intégrées aux paramètres de groupe.

Comme mentionné précédemment, la fonctionnalité permet aux utilisateurs de mentionner Meta AI dans un groupe. Ils peuvent ainsi poser des questions et Meta AI recherchera les informations pertinentes sur Internet et les partagera dans le groupe.

Meta a donné des exemples de la façon dont cette fonctionnalité pourrait être utilisée, comme demander à l’assistant d’aider à trouver des recettes de dîner ou fournir des informations sur la température moyenne dans une ville spécifique. Cette fonctionnalité semble conçue pour faciliter la recherche d’informations, permettant ainsi aux utilisateurs d’éviter les recherches supplémentaires sur des plateformes telles que Google ou Bing, étant donné que les recherches de Meta AI sont basées sur et renvoient vers ce dernier moteur de recherche.

Amélioration de la détection du spam : L’IA peut être utilisée pour améliorer la détection du spam en analysant le contenu des messages, les informations sur l’expéditeur et le comportement de l’utilisateur. Cela pourrait aider à réduire la quantité de spam que les utilisateurs reçoivent et rendre WhatsApp plus agréable.

Réponses et suggestions intelligentes : L’IA peut être utilisée pour fournir des réponses et des suggestions intelligentes aux messages. Ce qui pourrait aider les utilisateurs à gagner du temps et à communiquer de manière plus efficace. Par exemple, l’IA pourrait suggérer des emojis ou des stickers pertinents à utiliser dans une conversation.

Amélioration de la traduction des messages : L’IA peut être utilisée pour améliorer la traduction des messages en fournissant des traductions plus précises et naturelles. Cela pourrait aider les utilisateurs à communiquer avec des amis et des proches de différents pays.

Personnalisation de la curation de contenu : L’IA peut être utilisée pour personnaliser le contenu pour les utilisateurs, tels que des articles d’actualité, des mises à jour météorologiques et des rappels d’événements. Cela pourrait aider les utilisateurs à rester informés et à jour sur ce qui se passe dans le monde.

Amélioration des appels vocaux et vidéo : L’IA peut être utilisée pour améliorer les appels vocaux et vidéo en réduisant les bruits de fond, en améliorant la qualité audio et en améliorant la qualité vidéo. Cela pourrait rendre les appels WhatsApp plus clairs et agréables.

Amélioration de la gestion des discussions de groupe : L’IA peut être utilisée pour aider à gérer les discussions de groupe en silence automatiquement les utilisateurs perturbateurs, en filtrant le contenu inapproprié et en résumant les discussions importantes. Cela pourrait contribuer à rendre les discussions de groupe plus productives et agréables.

Assistance proactive : L’IA peut être utilisée pour assister de manière proactive les utilisateurs dans leurs tâches, telles que la planification de rendez-vous, la réservation et l’envoi de rappels. Cela pourrait aider les utilisateurs à gagner du temps et à être plus efficaces.

Connaissance contextuelle : L’IA peut être utilisée pour rendre WhatsApp plus conscient du contexte, de sorte qu’il puisse fournir des informations et des suggestions pertinentes en fonction de la situation actuelle de l’utilisateur. Par exemple, l’IA pourrait suggérer des restaurants pertinents lorsque l’utilisateur se trouve à proximité d’un nouvel endroit.

Recommandations personnalisées : L’IA peut être utilisée pour fournir des recommandations personnalisées aux utilisateurs, telles que la recommandation de nouveaux contacts, de groupes et d’entreprises. Cela pourrait aider les utilisateurs à découvrir de nouvelles personnes et des choses qui pourraient les intéresser.