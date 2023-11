realme : Dépassant les 200 millions d’expéditions en seulement 5 ans

realme s’est lancé dans son parcours en mai 2018 lorsque Oppo a introduit le smartphone realme 1. Depuis lors, la marque s’impose sur le marché des smartphones, se frayant son propre chemin. Aujourd’hui, realme a atteint une étape importante qui mérite d’être reconnue.

realme dépasse les 200 millions de livraisons de smartphones

Sky Li, le fondateur de realme, a fièrement annoncé que l’entreprise a dépassé les 200 millions de livraisons en seulement un peu plus de cinq ans. En faisant quelques calculs rapides, cela correspond à une moyenne de plus de 40 millions de livraisons par an. Il est important de souligner que la première année de ventes a été relativement plus lente par rapport aux années suivantes.

realme a acquis une base de fans fidèles grâce à son engagement à proposer des appareils abordables dotés de fonctionnalités dépassant leur gamme de prix. Parmi les favoris actuels sur le marché se trouve le realme 11 Pro. Avec un prix inférieur à 300 €, cet appareil offre un design unique, un écran impressionnant et des capacités de charge exceptionnellement rapides.

La série 11 Pro est le dernier ajout à la célèbre série numérique de realme, les clients préférant systématiquement la déclinaison Pro. Cependant, l’entreprise ne se concentre pas uniquement sur les appareils de milieu de gamme. L’entreprise s’aventure également dans le segment haut de gamme. Et le prochain GT5 Pro fera sensation parmi les fans.

Le GT5 Pro étonnera les utilisateurs avec sa puissante puce Snapdragon 8 Gen 3. L’entreprise promet également une « nouvelle ère d’imagerie téléobjectif en basse lumière » grâce à l’inclusion d’un capteur Sony IMX890 de 50 MP couplé à un objectif téléobjectif à périscope. Cette combinaison est sûre d’offrir des capacités exceptionnelles en matière de photographie, surtout dans des conditions d’éclairage difficiles.

La croissance rapide de realme et son dévouement à fournir des appareils complets à des prix abordables ont sans aucun doute contribué à son succès. Alors que la marque continue d’innover et d’étendre sa gamme de produits, elle est prête à attirer encore plus l’attention sur le marché compétitif des smartphones. Avec ses récents accomplissements et ses perspectives d’avenir prometteuses, realme est une force à prendre en compte.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :