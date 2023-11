Mise à jour du firmware de la version Xiaomi Band 8 NFC pour prendre en charge le widget d’alimentation iOS

Xiaomi Band 8 a été officiellement lancé le 18 avril de cette année. La version régulière était vendue à 239 yuans (33 $), et la version NFC était vendue à 279 yuans (39 $). Ce nouveau bracelet intelligent dispose maintenant d’une nouvelle mise à jour, la version 1.4.178. Cette nouvelle mise à jour apporte plusieurs fonctionnalités, notamment la prise en charge automatique de la pause et du démarrage lors du cyclisme, ainsi que la prise en charge du widget de batterie iOS. Les mises à jour précédentes du firmware pour le Xiaomi Band 8 ont introduit diverses améliorations, telles que le retour d’information de carte de crédit NFC et les optimisations pour la stabilité de la connexion mobile iOS et l’expérience de rappel. Ces mises à jour ont contribué à l’amélioration globale des performances et des fonctionnalités de l’appareil.

Pour profiter des nouvelles fonctionnalités introduites dans la version 1.4.178 du firmware, les utilisateurs d’iOS peuvent suivre les étapes pour connecter leur Xiaomi Band 8 à leurs appareils. Le processus implique d’utiliser l’application Mi Fitness pour associer le bracelet à l’appareil iOS, ce qui permet d’accéder aux nouvelles fonctionnalités.

Fonctionnalités Xiaomi Band 8

Le Xiaomi Band 8 est doté d’un écran OLED de type piste de 1,62 pouces de Tianma qui prend en charge 60 Hz, 326 PPI et une luminosité de 600 nit. Il adopte une conception en forme de piste et dispose d’un réglage automatique de la luminosité infinie. Il utilise également une structure à démontage rapide et est disponible en deux couleurs : « or clair » et « noir brillant ». Le système de jumelage de couleur du cadre intermédiaire prend également en charge une nouvelle forme de collier.

Le bracelet est en cuir de veau, et il existe également un bracelet en cuir véritable à double cercle. Cet appareil dispose de plus de 200 cadrans de montre intégrés. Il prend également en charge plus de 150 modes sportifs et dispose d’un nouveau mode de course. Ce nouveau mode permet non seulement de surveiller les données de course régulières, mais également de fournir 13 éléments tels que la cadence, le rapport du pas du sol à l’air et la force d’impact à l’atterrissage. Des données professionnelles sont également fournies, ainsi qu’une interprétation professionnelle de différents types de données. Pour la première fois, le Xiaomi Band 8 prend en charge le centre de divertissement Mi qui peut contrôler une variété de dispositifs intelligents Xiaomi. La charge de cet appareil prend environ 1 heure et les scénarios d’utilisation typiques sont étendus à 16 jours. En mode Always-On-Display, il peut durer 6 jours.

Dernières réflexions

La mise à niveau du firmware version 1.4.178 pour la version NFC du Xiaomi Band 8 apporte d’importantes améliorations. Cela inclut la prise en charge du widget de puissance iOS. Cette mise à jour améliore les fonctionnalités de l’appareil et répond aux commentaires des utilisateurs concernant l’intégration iOS. Les principales caractéristiques du bracelet intelligent sont également discutées pour ceux qui ne sont pas familiers avec le bracelet.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :