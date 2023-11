Samsung Galaxy A14 5G commence à recevoir la mise à jour stable Android 14

La semaine dernière, Samsung a réalisé une avancée significative en lançant la mise à niveau logicielle Android 14 pour près d’une douzaine de dispositifs Galaxy éligibles. Et il semble que la société va continuer à avancer à la même allure cette semaine également, avec le géant de la technologie qui déploie maintenant la mise à jour stable One UI 6.0 basée sur Android 14 pour le smartphone d’entrée de gamme de la série A, le Galaxy A14 5G.

Au moment de la rédaction de cet article, la mise à jour est disponible pour la version 5G du Galaxy A14, la version LTE devrait recevoir le nouveau logiciel très bientôt. Tout comme les mises à niveau précédentes, la mise à jour Android 14 pour le Galaxy A14 5G est déployée de manière progressive et est actuellement diffusée en Inde. La mise à jour pèse environ 1,8 Go et porte la version du micrologiciel A146BXXU2CWK9.

La surcouche personnalisée basée sur Android 14 de Samsung regorge de nouvelles fonctionnalités et de changements. La liste comprend une nouvelle interface de panneau rapide, la possibilité de placer le widget d’horloge n’importe où sur l’écran de verrouillage, l’option de choisir des polices encore plus grandes, des applications Samsung mises à jour, une nouvelle interface de lecteur multimédia pour les notifications et l’écran de verrouillage, de nouveaux widgets, des Emojis repensés et de nombreuses autres fonctionnalités. Et ce n’est pas tout, vous pouvez également vous attendre au patch de sécurité mensuel de novembre 2023.

Vous pouvez consulter la liste complète des nouvelles fonctionnalités offertes par One UI 6 et consulter les notes de publication de One UI 6 ici.

Les propriétaires du Galaxy A14 5G en Inde peuvent mettre à jour leur appareil vers la nouvelle version du logiciel. Vous recevrez une notification OTA sur votre appareil une fois que la mise à jour sera disponible sur votre téléphone ou vous pouvez vérifier manuellement les nouvelles mises à jour en accédant à Paramètres > À propos de l’appareil > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Assurez-vous de sauvegarder les données importantes avant d’installer la nouvelle mise à jour sur votre appareil. De plus, assurez-vous que votre téléphone est chargé au moins à 50% en cas d’échec.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :